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Mardi, 30 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 1 min 13 s

La conjointe d'All Boivin demeure introuvable

Le 30 juin 2026 — Modifié à 08 h 11 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

La conjointe d'All Boivin, Yaulise Lemieux-Bellavance, est toujours recherchée par les autorités. Un mandat d'arrestation est toujours en vigueur contre la femme, âgée d'une vingtaine d'années.

Selon des informations obtenues par Radio-Canada auprès de la Sûreté du Québec (SQ), elle se trouvait vraisemblablement à proximité au moment de l'arrestation de son conjoint, vendredi dernier, à Marbella, dans le sud de l'Espagne. All Boivin, 36 ans, vivait dans cette station balnéaire depuis plusieurs années après avoir pris la fuite il y a plus de trois ans.

D'après les enquêteurs, le couple ne se serait jamais séparé depuis le début de leur cavale. Yaulise Lemieux-Bellavance était enceinte au moment de leur départ. Les policiers estiment qu'elle aurait donné naissance à un enfant vers la fin de l'année 2023 ou au début de 2024. L'enfant serait aujourd'hui âgé d'environ deux ans et demi.

Toujours selon les informations rapportées par Radio-Canada, les deux fugitifs auraient mené un train de vie confortable en Espagne avant l'arrestation d'All Boivin, disposant des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de leur jeune enfant.

La situation aurait toutefois changé depuis que l'homme est détenu sous surveillance policière en Espagne. Les enquêteurs estiment qu'il était probablement celui qui assurait les principaux contacts et les ressources financières du couple, laissant désormais Yaulise Lemieux-Bellavance seule.

Les autorités n'écartent pas la possibilité qu'elle décide de se rendre volontairement aux policiers au cours des prochains jours.

L'arrestation d'All Boivin pourrait également influencer le déroulement des procédures judiciaires. Bien qu'il devrait contester son extradition vers le Canada, une plus grande collaboration avec les autorités pourrait, selon certaines hypothèses évoquées par les enquêteurs, avoir des répercussions sur la situation de sa famille.

Pour les policiers, cette affaire dépasse désormais le cadre d'un fugitif agissant seul, puisqu'elle implique également sa conjointe et un jeune enfant.

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