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Vendredi, 19 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 43s

Saguenay-Lac-Saint-Jean

La Sûreté du Québec décerne 808 constats d’infractions en une semaine

Le 19 juin 2026 — Modifié à 15 h 00 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

La Sûreté du Québec (SQ) a fait connaître vendredi les résultats des 832 opérations qu’elle a menées le son territoire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, du 8 au 14 juin derniers, dans le cadre de son Opération nationale concertée (ONC), relativement au devoir de ralentir à l’approche des chantiers routiers ou des zones de travaux.

La porte-parole de la SQ, Kim Cormier, mentionne qu’au total, 808 constats ont été émis en une semaine dans la région 02. De ce nombre, la grande majorité, soit 601, l’ont été pour le non respect de la vitesse. 191 autres ont été décernés pour différentes raisons, telles que le non respect d’un feu rouge ou d’un feu de circulation, alors que 12 personnes ont été prises en défaut pour une ceinture non attachée.

Mentionnons aussi que trois personnes se sont fait surprendre par des agents de la SQ alors qu’ils utilisaient le cellulaire en conduisant, et qu’un jeune de moins 21 ans, détenteur d’un permis tolérance zéro alcool, s’est fait prendre alors qu’il avait consommé de l’alcool et qu’il conduisait.  

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