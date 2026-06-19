Travaux d’asphaltage sur l’autoroute 70 à Jonquière

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable entreprendra des travaux d’asphaltage sur l’autoroute 70, dans l’arrondissement de Jonquière, à Saguenay.

Le chantier se déroulera du 23 juin au 1er juillet 2026, du lundi au vendredi, entre 7 h et 15 h 30. Ces travaux nécessiteront la fermeture d’une voie sur deux en direction ouest, sur le tronçon compris entre les boulevards René-Lévesque et du Royaume.

Par ailleurs, le ministre prévient que l’échéancier des travaux demeure sujet à changement. Les interventions pourraient en effet être reportées, prolongées ou même annulées en fonction des conditions météorologiques ou de contraintes opérationnelles.