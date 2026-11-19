C’est avec une grande tristesse que la direction du Domaine le Cageot annonce la fermeture définitive de celui-ci. Les nombreux efforts déployés tout au long de l’année n’ont malheureusement pas permis de trouver un modèle d’affaires permettant au Domaine d’assurer sa rentabilité à long terme et du même coup, garantir sa pérennité.

Une vente de fermeture finale aura donc lieu à partir du 26 novembre 2026 et ce, jusqu’à épuisement des stocks. Les clients peuvent s’attendre à une vente exceptionnelle, grâce à des rabais allant jusqu’à 75% sur tout en boutique. C’est l’occasion idéale pour venir faire une dernière fois des réserves ou de déguster les produits du Cageot : vins, apéritifs, spiritueux et digestifs.

L’équipe du Cageot tient pour sa part à exprimer sa plus profonde gratitude à tous ceux qui ont fait vivre le Domaine et remercie ses clients et partenaires pour leur fidélité, leur confiance et leurs encouragements au fil des années.

Une pensée spéciale de l’équipe va à tous les employés, présents et passés, qui ont été l'âme de cette entreprise. Rien de tout cela n'aurait été possible sans leur travail exceptionnel, conclut le Domaine. Mentionnons que les ventes finales auront lieu les 26, 27, 28, 29 novembre et 3, 4, 5, 6 décembre prochains de 9h à 16h.