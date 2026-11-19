En pleine transition de sa production, le Complexe Arvida de Rio Tinto a subi cette année une baisse de production de 65 000 tonnes d’aluminium en comparaison à l’année précédente.

Selon Radio-Canada, cette situation s’explique par la fermeture des anciennes cuves précuites, au détriment des 96 cuves AP-60 dans l’aluminerie de Jonquière. De plus, la transition vers ces cuves plus environnementales a été ralentie, passant d’une production complète prévue en automne à 2027. Selon les estimations, une tonne d’aluminium se vend à 3 000$ US, ce qui signifie que cette baisse de production a une valeur brute de 270 M$ CAN.

Entre janvier et septembre 2025, l’ensemble des cuves présentes sur le site de l’aluminerie ont produit 151 000 tonnes de métal gris, dont 106 000 tonnes dans les cuves les plus polluantes. Cette année, la production atteint 86 000 tonnes, où seulement 33 000 tonnes ont été produites par les anciennes cuves.

Pour sa part, la conseillère principale, relations avec les médias pour le Canada et les États-Unis chez Rio Tinto, Malika Cherry, souligne que le projet AP60 continue d’avancer. Elle ajoute finalement que la mise en service progressive des 96 nouvelles cuves nécessite des ajustements au calendrier afin d’assurer un démarrage sécuritaire, stable et performant.

L’organisation prévoit atteindre un fonctionnement pleinement opérationnel des cuves en 2027.