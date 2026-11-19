Le chantier de l’entreprise Hydromec à Chicoutimi avance à grands pas. La nouvelle succursale de l’expert en hydraulique devrait voir le jour en janvier 2027 grâce à un investissement de plus de 10 millions de dollars.

Les étapes importantes du chantier sont déjà franchies : la dalle de béton de la mezzanine a été coulée et l’excavation intérieure a été réalisée, permettant de préparer la suite des travaux. Bientôt, ce sera au tour des dalles du showroom, des bureaux, du département des pièces et de l’entrepôt d’être coulées.

Soutenir la croissance

Selon l’entreprise, les installations actuelles à Chicoutimi avaient atteint leur pleine capacité, ce qui l’empêchait de répondre aux besoins grandissants de sa clientèle. « Depuis 2015, on avait regardé pour changer d’endroit, mais la difficulté à trouver un terrain nous a pas mal retardés », indique le directeur de succursale, Yann Boulanger. L’entreprise s’est alors concentrée sur l’ouverture d’une succursale à Québec en attendant de pouvoir agrandir celle de Chicoutimi.

Le nouveau bâtiment et l’entrepôt de pièces situés sur la rue de la Fonderie auront une superficie plus de deux fois supérieure à celle de l’ancienne succursale. Les ateliers ont eux aussi droit à un agrandissement, comme l’atelier de réparation de vérins hydrauliques, qui sera agrandi de 70 %.

Tous ces nouveaux aménagements permettront à Hydromec de maintenir un inventaire plus important et d’offrir un service plus rapide à sa clientèle. Les clients pourront notamment bénéficier d’une plus grande capacité de réparation, de délais d’intervention réduits et d’un espace plus accessible.

La climatisation sera également installée afin d’offrir un environnement de travail plus confortable aux employés.

Mettre en valeur la région

Hydromec a fait le choix de privilégier le bois et les matériaux de la région. Les sections du showroom, des bureaux et des espaces communs intégreront donc du bois de Chantiers Chibougamau. Du bois provenant d’Arbec est aussi utilisé pour la construction du bâtiment. « C’est un choix qui reflète notre attachement à l’industrie forestière tout en favorisant l’utilisation de matériaux renouvelables et en soutenant l’économie d’ici », peut-on lire sur le compte Facebook de l’entreprise.

Le chantier a été confié à l’entreprise régionale Construction Gauthier. Un choix qui n’a pas été fait au hasard puisque, comme Hydromec, elle est bien établie dans la région et cumule de nombreuses années d’expérience. Ce choix permet également de créer de nouveaux emplois et de contribuer au développement économique de la région.