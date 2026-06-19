SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 19 juin 2026

Économie

Temps de lecture : 42s

Les pharmacies Jean Coutu de Chicoutimi changent de mains

Le 19 juin 2026 — Modifié à 13 h 16 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Une nouvelle équipe de pharmaciens, qui travaille au quotidien dans les succursales Jean Coutu de Chicoutimi depuis de nombreuses années, prend officiellement la direction de ces trois établissements.

Ce projet de relève locale est porté avec fierté par Lydia Imbeault, Maryline Lavoie, Rosalie Lavoie et Pierre-Luc Tremblay. Ensemble, ils assumeront à partir d’aujourd’hui la gestion des trois succursales de Chicoutimi, situées respectivement au 1000, boulevard Talbot, au 1480, boulevard Talbot, ainsi qu’au 871, boulevard Sainte-Geneviève. Ayant développé au fil du temps une grande complicité avec leurs collègues et un attachement sincère envers la clientèle, les nouveaux pharmaciens propriétaires voient cette acquisition comme la suite logique de leur parcours.

La relève précise que c'est avec un profond sentiment de fierté qu’ils succèdent aux propriétaires actuels (David Bolduc, Julie Asselin, Sophie Champagne et France Boivin) avec la ferme volonté de faire briller l'héritage qu'ils ont bâti. Ils mentionnent finalement que pour le personnel comme pour les patients, ce changement se fait dans la continuité la plus complète, portée par des visages familiers. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

300 000 $ pour aménager les forêts publiques locales au Saguenay
Publié hier à 14h30

300 000 $ pour aménager les forêts publiques locales au Saguenay

La MRC du Fjord-du-Saguenay annonce des investissements de plus de 300 000 $ en travaux d’aménagement forestier sur les terres publiques intramunicipales (TPI) dont elle assure la gestion. De ce montant, 152 293 $ proviennent du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF). Au cœur de cette initiative se trouvent des travaux ...

LIRE LA SUITE

L'Activateur 360: Pour soutenir plus de 1 000 entreprises dans l’adoption de pratiques écoresponsables
Publié hier à 13h00

L'Activateur 360: Pour soutenir plus de 1 000 entreprises dans l’adoption de pratiques écoresponsables

Le Centre québécois de développement durable (CQDD), dont le siège social est basé à Alma, lance le projet Activateur 360, une initiative visant à soutenir plus de 1 000 entreprises dans l’adoption de pratiques d’affaires écoresponsables au Québec. L’initiative sera déployée à travers un réseau d’organismes de développement économique local à ...

LIRE LA SUITE

Domaine Le Cageot : Pas de relance finalement
Publié le 17 juin 2026

Domaine Le Cageot : Pas de relance finalement

Malgré une tentative de relance ce printemps, le Domaine Le Cageot de Jonquière ne reverra pas le jour. Les nouveaux investisseurs ont décidé de se retirer du projet pour viser autre chose. Après avoir connu des ennuis financiers à partir de 2024, les propriétaires du vignoble saguenéen ont annoncé la faillite à la fin de 2025. Toutefois, de ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES