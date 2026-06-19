Les pharmacies Jean Coutu de Chicoutimi changent de mains

Une nouvelle équipe de pharmaciens, qui travaille au quotidien dans les succursales Jean Coutu de Chicoutimi depuis de nombreuses années, prend officiellement la direction de ces trois établissements.

Ce projet de relève locale est porté avec fierté par Lydia Imbeault, Maryline Lavoie, Rosalie Lavoie et Pierre-Luc Tremblay. Ensemble, ils assumeront à partir d’aujourd’hui la gestion des trois succursales de Chicoutimi, situées respectivement au 1000, boulevard Talbot, au 1480, boulevard Talbot, ainsi qu’au 871, boulevard Sainte-Geneviève. Ayant développé au fil du temps une grande complicité avec leurs collègues et un attachement sincère envers la clientèle, les nouveaux pharmaciens propriétaires voient cette acquisition comme la suite logique de leur parcours.

La relève précise que c'est avec un profond sentiment de fierté qu’ils succèdent aux propriétaires actuels (David Bolduc, Julie Asselin, Sophie Champagne et France Boivin) avec la ferme volonté de faire briller l'héritage qu'ils ont bâti. Ils mentionnent finalement que pour le personnel comme pour les patients, ce changement se fait dans la continuité la plus complète, portée par des visages familiers.