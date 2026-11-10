SaGuit : Lost Fingers ne vient pas

Beaucoup d’amateurs de spectacles où la guitare est en évidence seront déçus : l’excellente formation musicale des Lost Fingers, qui devait être à Jonquière ce weekend, ne viendra finalement pas.

Le producteur du festival SaGuit, Bruno Simard, a confirmé mardi que pour des raisons d’ordre technique, le spectacle qui devait être présenté samedi à la salle François-Brassard de Jonquière est annulé.

Les gens qui s’étaient procurés des billets seront remboursés directement sur leurs cartes de crédit par la plateforme Lepointdevente.com d'ici 24 à 48 heures.

Rappelons que le festival SaGuit, débuté depuis lundi et ce jusqu’à samedi inclusivement, propose un éventail de spectacles, dont ceux d’Alexandre Désilets jeudi et du duo de Simon Proulx et Étienne Lafrance vendredi, présentés tous deux au Centre d’expérimentation musicale de Chicoutimi-nord. Plus de détails sont disponibles au saguit.com