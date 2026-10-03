Culture

 Temps de lecture : 1 min 10 s

Le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean bat son plein

Le 03 octobre 2026 à 07 h 00
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste de l'initiative de journalisme local (IJL)

La 62e édition du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean bat actuellement son plein à la Place Centre-Ville de Jonquière.

Cette année, l'événement accueille plus de 350 auteurs, un record dans son histoire. Ceux-ci participent à quelque 360 activités, tant sur le site du Salon que dans les écoles, bibliothèques et musées du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis le 1er octobre.

La programmation du week-end s'annonce particulièrement riche. Les visiteurs pourront notamment assister à 29 entrevues intimistes présentées au Studio, au cœur du Salon. Les finissants en radio de l'École supérieure en Art et technologie des médias y aborderont divers sujets avec leurs invités, notamment la politique avec Robert Frosi, la « green romance » avec Jessyca David, l'intelligence artificielle avec Michel Rochon ainsi que les quêtes identitaires avec Lisa-Marie Gagnon et Uashteskun.

Les jeunes lecteurs ne seront pas en reste avec une programmation jeunesse variée. Au Toup'tit Salon, les tout-petits pourront plonger dans des univers fantastiques grâce à plusieurs activités conçues pour eux. Deux lectures de contes en langue des signes québécoise (LSQ) seront proposées par l'AQEPA Saguenay, le samedi à 10 h 45 et le dimanche à 14 h 45. Une lecture bilingue sera également offerte par Éco-02, en collaboration avec les Bibliothèques de Saguenay, le vendredi à 18 h 30.

Par ailleurs, le samedi à 9 h 30, l'animateur d'ICI Musique Alexandre Courteau sera de passage au Salon pour faire la lecture d'une aventure d'El Kapoutchi, dans le cadre d'une activité présentée par Radio-Canada Saguenay.

Le Salon du livre se poursuivra jusqu'au dimanche 4 octobre.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Culture

Un chemin, plusieurs choix : donner une voix au deuil périnatal
Publié le 10 septembre 2026

Un chemin, plusieurs choix : donner une voix au deuil périnatal

Maya Kelly Claire est la maman d’une petite fille de 3 ans. En juin 2025, son monde s’écroule lorsqu’elle perd les jumeaux qu’elle attendait, à 8 semaines de grossesse. Elle décide aujourd’hui de produire un court-métrage sur son histoire dont elle est l’actrice principale. À travers ce récit filmé, elle souhaite sensibiliser, ...

LIRE LA SUITE

Culture

Culture SLSJ interpelle les partis politiques avec 10 recommandations
Publié le 09 septembre 2026

Culture SLSJ interpelle les partis politiques avec 10 recommandations

À quelques semaines des élections provinciales du 5 octobre, Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean (Culture SLSJ) lance une plateforme de revendications comprenant dix recommandations destinées à renforcer la vitalité culturelle de la région. L’organisme souhaite ainsi amener les candidats de la région et les partis politiques à reconnaître ...

LIRE LA SUITE

Culture

La Veillée du Passeur revient pour une 2e édition à Saint-Félix-d’Otis
Publié le 08 septembre 2026

La Veillée du Passeur revient pour une 2e édition à Saint-Félix-d’Otis

Le 12 septembre prochain, le site immersif La Chambarde replongera ses visiteurs dans le passé à l’occasion de la deuxième édition de La Veillée du Passeur. Dès 18 h, les participants seront invités à prendre part à une expérience en forêt où se mêleront théâtre interactif, musique traditionnelle, danse, gastronomie du terroir et ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES