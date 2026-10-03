Lisa-Marie Gagnon signe une nouvelle duologie

Après avoir surfé sur la vague de la série Limonade, l’autrice Lisa-Marie Gagnon offre à ses lecteurs une nouvelle duologie, intitulée Flocon. Elle y aborde plusieurs thématiques comme les peines d’amitié, les premiers émois et le courage d’avancer à son propre rythme.

Originaire de Saint-Félicien, Lisa-Marie Gagnon a œuvré pendant 15 ans dans le monde de la télévision à Montréal. Après la venue de ses deux enfants, elle a décidé de sauter à pieds joints dans l’écriture en se consacrant à ses différents projets.

Avant tout, Lisa-Marie Gagnon écrit les histoires qu’elle aurait aimé lire à l’adolescence. Des romans qui, selon elle, l’auraient aidée à traverser cette période charnière de la vie. Dans le premier tome de Flocon, elle aborde le passage de l’enfance à l’adolescence à travers le personnage de Nico.

Cette protagoniste est née d’une rencontre marquante lors d’un salon du livre. Charmée par le prénom d’une jeune lectrice, Lisa-Marie Gagnon a choisi de l’emprunter pour donner vie au personnage principal de son nouveau roman.

Dans ce récit, les lecteurs font la rencontre de Nico, une adolescente de 15 ans qui peine à trouver sa place alors que ses amies prennent un chemin différent du sien. Lors d’un séjour en forêt pendant la relâche scolaire, elle sera amenée à mieux se comprendre grâce à de nouvelles amitiés, quelques aventures et une rencontre qui pourrait bien faire battre son cœur.

« J’aime beaucoup les huis clos, confie l’autrice. J’ai l’impression que tout peut se passer. On est dans un chalet au milieu de la forêt. Ce qui m’a inspirée ce lieu, c’est l’absence de réseau. Je ne suis pas quelqu’un qui aime écrire avec la technologie. Je n’aime pas ça les cellulaires. J’aime le monde qui se parle, qui communique, les gens qui créent des liens en personne. »

L’histoire puise également dans le vécu de l’autrice. « Je me rappelle un été où mes amies commençaient à vouloir faire le party. Moi, je me voyais les regarder et me dire que je ne voulais pas être là. Je ne me sentais pas dans ce monde-là. Cet été-là, j’ai plutôt passé beaucoup de temps avec mes voisines et avec ma sœur, qui a un an de moins que moi. Ça m’a permis de continuer à jouer un peu plus longtemps. »

Avec le recul, Lisa-Marie Gagnon constate que certains jeunes vivent ce même sentiment de décalage lorsqu’ils n’évoluent pas au même rythme que leurs pairs. À travers son roman, elle souhaite transmettre un message de réconfort aux adolescents qui peuvent se sentir différents ou en marge de leur groupe.

Clin d’œil au Lac-Saint-Jean

L’intrigue se déroule principalement à Chute-des-Passes dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une façon pour l’autrice de demeurer connectée à ses racines.

« Il y a déjà plein de gens qui écrivent des livres qui se passent à Montréal ou à Québec. Je viens du Lac-Saint-Jean. J’aime ma région et je veux la faire briller. »

La publication de ce nouveau roman est source d’une grande fierté pour l’écrivaine.

« Je me pince que Limonade soit encore aussi présent dans l’univers littéraire. Je suis vraiment chanceuse. Je suis vraiment contente d’enfin arriver avec du nouveau matériel. C’est l’aboutissement de beaucoup de travail », témoigne-t-elle.

Cette nouvelle duologie s’adresse à un public de 12 ans et plus ou les grands cœurs d’enfant. Le second tome, Ezra, paraîtra au printemps 2027.

Les lecteurs pourront d'ailleurs rencontrer Lisa-Marie Gagnon au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean.