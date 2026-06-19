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Vendredi, 19 juin 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 5 s

Soirée d’ouverture du 350e

Florent Vollant et Claude McKenzie réunis sur scène dimanche

Le 19 juin 2026 — Modifié à 11 h 42 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’organisation des Fêtes du 350e, qui commémore l’anniversaire de Chicoutimi et de son poste de traite, a réussi un autre coup fumant, alors que non seulement Florent Vollant sera présent dimanche lors de la soirée d’ouverture sur la scène de la Zone portuaire de Chicoutimi, mais il sera aussi accompagné de son ex-comparse de Kashtin, Claude McKenzie.

L'information été confirmée au 92,5 Ma radio d’Ici par un proche de l’organisation. La présence scénique du duo, qui n’a pas été réuni depuis des lunes, coïncide avec la Journée nationale des peuples autochtones.

Rappelons qu'il y a quelques mois, l'organisation annonçait d'abord avec fierté la présence de Florent Vollant à Chicoutimi, présence qu'on s'estimait alors très chanceux d'avoir obtenu, l'auteur-compositeur-interprète étant très sollicité, mais ce dernier limitant ses appartitions en raison de précautions liées à sa santé.

Pour revenir à la soirée de dimanche à la Zone portuaire, le tout débutera à 18h. Au menu : cérémonie d'ouverture traditionnelle, suivi d'un spectacle unique mettant en vedette six artistes ilnu de Mashteuiatsh, la seule communauté autochtone du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

À travers la musique, le chant et le partage, Kessy Blacksmith, Manuel Basilish, Julianne Dominique Robertson, Shayne Blacksmith, Laurianne Duchesne et Rodrigue Fontaine célèbreront la richesse de la langue ilnu, la culture et les traditions qui les unissent.

S'en suivra le spectacle d’ouverture du 350e intitulé Mamu Nikamutau - Chantons ensemble, une grande célébration musicale placée sous le signe de la rencontre et du partage. Florent Vollant sera entouré de ses amis et complices Claude McKenzie, Maten, Scott-Pien Picard, Marc Déry, Annie Blanchard et Sara Dufour.

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