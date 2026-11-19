L’annonce a eu l’effet d’une bombe la semaine dernière alors que le propriétaire du CF Montréal, Joey Saputo, a confirmé qu’il mettait l’équipe en vente dans le but de s’en départir.

La plus prestigieuse équipe de soccer de la province, qui a vu le jour en 1993, est actuellement dans le pire creux de vague de son histoire, alors qu’elle a terminé la saison avec seulement 26 points, en 34 rencontres. Depuis son arrivée dans la Major League Soccer en 2012, jamais l’équipe n’a connu une campagne aussi maigre en points.

De plus, la critique populaire tire à boulets rouges sur l’organisation depuis quelques saisons, comme quoi elle n’apporte pas l’énergie nécessaire pour améliorer les performances sur le terrain. Nous sommes loin des Marco Di Vaio et Didier Drogba, qui pouvaient, seuls, changer l’allure d’un match avec un but important.

Et pour ajouter l’insulte à l’injure, plusieurs groupes de partisans ont décidé de boycotter les rencontres locales de l’équipe pour montrer leur mécontentement envers l’organisation. Les gradins du stade Saputo n’ont jamais été aussi dégarnis en fin de saison depuis sa construction.

Quand on regarde l’évolution de la MLS au cours des dernières années, l’arrivée de Lionel Messi avec l’Inter Miami a mis la barre haute pour s’établir comme une équipe qui aspire aux grands honneurs. Hélas, Montréal n’a pas suivi la parade et croule dans les bas-fonds du classement.

Déménagement?

Une des plus grandes peurs des partisans québécois est le déménagement de l’équipe. Lors de l’annonce de la vente, Joey Saputo n’a pas été en mesure de garantir que le prochain propriétaire devra garder la concession à Montréal. Et pour plusieurs, d’anciennes histoires remontent à l’esprit.

Les Nordiques de Québec ont quitté la Capitale nationale en 1995 alors que le groupe d’affaires, propriétaire du club et mené par Me Marcel Aubut, n’a pas été en mesure de s’entendre avec le gouvernement pour le financement d’un nouvel amphithéâtre. Avec les valeurs montantes des concessions au cours des dix dernières années, combien vaudrait une équipe de hockey à Québec?

En 2004, c’est au tour des Expos de Montréal de quitter la province. Devant des foules plus que décevantes et peu d’intérêt des gens d’affaires de la métropole, nos amours sont devenus la propriété du baseball majeur avant d’être vendus à Washington.

Conséquences

Lors du départ de ces deux entités sportives majeures, le sport a été fortement touché dans la province. Depuis le départ des Nordiques, le nombre d’inscriptions de jeunes hockeyeurs est en baisse chaque année. De plus, il semble de plus en plus difficile de développer un talent particulier qui se voudra un joueur exceptionnel. L’an dernier, aucun Québécois ne se situait dans le top 100 des meilleurs marqueurs de la LNH.

Même son de cloche au baseball alors que le sport a connu un énorme creux de vague dans la province après le départ des Expos. Les stades de balle étaient transformés en terrain de soccer et le nombre d’inscriptions était au plus bas. Bien qu’il semble y avoir une recrudescence depuis environ dix ans, nous sommes bien loin des statistiques de l’époque.

Le soccer n’a jamais été aussi populaire dans la province et le départ du CF serait dévastateur pour les jeunes. Ce sentiment d’appartenance pourrait disparaître et pourrait ramener le soccer à un sport marginal, sans développement majeur…