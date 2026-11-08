Chroniques

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L'opinion du lecteur

Guillaume Lavoie remercie CKAJ

Le 08 novembre 2026 à 07 h 00
Par Guillaume Lavoie

Bonjour à vous tous,

Salutations depuis Saint-Apollinaire où je fais une visite industrielle ce matin. J'ai fait la route tôt ce matin depuis Chicoutimi. Au fil du Parc, j'ai eu l'occasion de repenser aux deux derniers jours et aux deux conférences que vous avez si magnifiquement organisées, l'accueil, les conversations, le lunch, le souper, et tellement plus encore.

Je réalise combien les deux conférences ne sont que la pointe de l'iceberg d'une équipe qui a travaillé sans compter ses heures pour rendre le tout possible. La confiance, le saut dans le vide, les millions de petits détails, le stress additionnel, les appels à la station, etc.

Vous avez été exceptionnels. Des petits gestes (et les gros comme le méga panier cadeau !!) à la gestion des comms, de l'impression des billets, à l'organisation des salles, etc. Juste un mot : wow ! On a jamais vu une "petite radio communautaire" être à ce point dans la cour des grands. Définitivement, CKAJ a vraiment une mission essentielle pour sa communauté.

Un grand merci encore. C'est une fierté de collaborer avec l'équipe de CKAJ et sa mission, et un grand plaisir de pouvoir le faire avec chacun de vous.

Mes salutations et remerciements à la grande famille de CKAJ, dont l'équipe des ventes, et tous les autres qui ont travaillé dans l'ombre.

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