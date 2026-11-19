Maintenant que le PQ détient le pouvoir, on a l’impression que ses élus ne savent pas quoi en faire. Son chef, Paul St-Pierre Plamondon, se comporte comme un ado qui attire l’attention en affichant ses premières contestations pour affirmer son indépendance.

Et les promesses de la campagne électorale prennent le bord comme l’ado qui balaie ses jouets d’enfance au fond de la garde-robe. L’équilibre budgétaire, la santé, la clause dérogatoire (loi 96) sur le français, l’immigration et les prêts aux entreprises, tout cela semble remis en question et, au pire, nous laisse dans la confusion la plus complète.

Session retardée

Visiblement le nouveau gouvernement n’était pas prêt à reprendre les travaux de l’Assemblée nationale. Son équipe est jeune et manque d’expérience pour affronter une opposition bien nantie avec pas moins de 17 parlementaires d’expérience rien que chez les libéraux. Le chef PSPP a même senti le besoin de mettre sur pied son mini-MBA en convoquant l’ex-première ministre Pauline Marois et l’ex-directeur de l’ex-premier ministre Parizeau, Jean Royer, pour instruire sa vingtaine de nouvelles recrues et les autres sans véritable expérience, appelés à siéger sur les banquettes, côté pouvoir, à l’Assemblée nationale.

D’autres personnalités non élues viennent aussi en renfort, dont Pascal Paradis, nommé négociateur en chef du gouvernement (défait aux dernières élections dans Jean-Talon) et Stéphanie Martin, vaincue dans Vanier, qui conseillera le ministre Nicolas Girard, pour veiller aux intérêts des électeurs de la région de la Capitale-Nationale, où le PQ n’a aucun représentant.

Marie-Karlynn Laflamme

Comme exemple frappant de manque d’expérience, la sortie de notre ministre régionale d’un caucus pour affronter la meute de journalistes. L’abolition de Santé Québec, la plus grande partie du budget provincial avec 330 000 travailleurs, devient une transformation, mais personne, surtout pas la ministre, n’arrive à obtenir plus de détails sur la portée et les conséquences de cette transformation. Sans jeu de mots, la ministre Laflamme a essuyé une douche froide sur cette première mêlée de presse spontanée, ce pléonasme auquel elle devra s’adapter au cours de son séjour à Québec, parce qu’effectivement ces mêlées arrivent très rapidement et les questions fusent sans avertissement.

Et puis il y a aussi cette nouvelle vice-première ministre, Catherine Gentilcore, qui a sauté à la gorge du premier ministre canadien, Mark Carney, en le traitant de menteur, alors même que son gouvernement ne s’est pas encore fixé sur ses limites en immigration et que les PME cherchent désespérément à protéger leur main-d’œuvre étrangère qui veut s’installer à demeure au Québec.

Et il y a bien d’autres exemples de ces failles de débutants chez les nouveaux détenteurs du pouvoir, un manque de transparence qui explique pourquoi PSPP fait appel à des fidèles plus aguerris à la lutte politique. Après la publication d’un sondage où les répondants se disent insatisfaits à 51 %, c’est son conseiller spécial, Pascal Paradis (un autre non élu), qui analyse cet inquiétant résultat.

Le Parti québécois comptait peut-être sur la visite au Cambodge du premier ministre au 20e Sommet de la Francophonie; mais là aussi on préparait, loin de la transparence, une surprise. On y a fait préparer des tuk-tuks aux couleurs du Québec que tous les visiteurs peuvent admirer à leur arrivée sur place. Une diversion, sans doute préparée de longue date, qui ne serait certes pas passée inaperçue si ces autos-pouce avaient été aux couleurs du Canada.

Visite ministérielle exclusive

Plus près de nous, il y a deux semaines, le nouveau ministre de l’Éducation nationale, Joël Arseneau, se présente dans la région pour une tournée de trois écoles, pour ensuite terminer son périple à la polyvalente Arvida. Aucun journaliste de la région n’est invité à assister à cette tournée. Aucun… sauf un photographe de TVA de l’équipe Québecor (dirigée par l’ex-chef péquiste Pierre Karl Péladeau). Les autres collègues journalistes devront attendre leur tour.

Depuis quand un ministre doit-il favoriser un média dans l’exercice de ses fonctions? Une entreprise privée a encore le droit de contrôler le message par le truchement d’une publicité, mais elle se mettrait toute la presse à dos si elle tenait une conférence d’information en choisissant ses journalistes. Comme du côté des États-Unis, où les créateurs de réalités contrôlées font les choux gras. C’est ce genre de pratiques qui explique des taux d’insatisfaction de 51 %.