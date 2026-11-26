Le Centre d’études collégiales (CEC) de Forestville demeure en opérations en début de semaine alors que le conseil d’administration du Cégep de Chicoutimi a décidé de donner davantage d’air à son centre satellite de Forestville.

Ce dernier opère actuellement au second plancher de la Polyvalente Des Rivières. Rappelons qu’en janvier dernier, la direction du Cégep avait décidé de garder les opérations du CEC actives, pour un an, après que les communautés étudiantes et locales aient fait des pressions pour le maintenir en activité.

Réunis en séance extraordinaire mardi, les membres du CA ont toutefois établi quelques conditions minimum pour assurer ce nouveau sursis de 24 mois: atteindre un effectif de 15 à 20 étudiants, obtenir une subvention pour l’embauche d'une personne afin d’assurer une coordination sur place, et obtenir l’autorisation d’offrir un programme technique ainsi que l’annexe de financement pour les petites cohortes.

Une importante rencontre d’informations se tiendra d’ailleurs lundi prochain 30 novembre, en présence notamment de la directrice générale du Cégep, Karine Bouvette, et du président du CA Régis Lavoie. La rencontre devrait permettre de présenter les prochaines étapes et de répondre aux questions quant au maintien des activités du Centre d’études collégiales de Forestville.