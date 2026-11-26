La 4e édition du Sapin des fêtes de l’UQAC est lancée. Organisé par les étudiants en médecine de l’Université de Sherbrooke sur le campus de Chicoutimi, la campagne vise à offrir des cadeaux de Noël aux enfants de la DPJ au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La première collecte a lieu ce jeudi 26 novembre et se poursuivra le lundi 30 novembre et le jeudi 3 décembre au Pavillon de l’écomobilité de l’UQAC. Une autre collecte sera également organisée à l’hôpital de Chicoutimi le 7 décembre.

Le projet qui se déroule sur le campus de l’université et à l’hôpital de Chicoutimi compte 4 sapins qui ont été installés au début du mois de novembre. Au total, plus de 2 600 souhaits ont été formulés sur des boules de papier. C’est environ 300 de plus que l’année précédente. « Il faut qu'on les remplisse quand même régulièrement, à l'hôpital, c'est le sapin qui fonctionne le plus. J’y vais presque tous les jours pour accrocher des nouvelles boules », indique une des co-organisatrices, Arielle Gagné.

Les cadeaux demandés sont variés et sont destinés aux enfants de moins de 18 ans. « Il y a beaucoup de ballons pour encourager le sport. Des fois, on a des billets de cinéma ou des sorties plus récréatives comme ça », explique-t-elle.

Ceux qui le souhaitent peuvent repartir avec un souhait et rapporter le cadeau neuf, non emballé, lors des collectes. Il sera ensuite redistribué par la DPJ. Un prénom fictif et l’âge de l’enfant sont indiqués pour aiguiller le donneur. Un site internet avec un sapin virtuel est aussi accessible pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer.

Un projet qui prend de l’ampleur

Face à l’engouement que suscite le projet, les organisatrices s’autorisent à penser à une expansion du Sapin des fêtes, ce qui permettrait de toucher une plus grande partie de la population : « Peut-être que pour les prochaines années, ce serait intéressant de trouver un autre endroit, parce qu’ici, c'est sûr que ça limite un peu plus à ceux qui passent par l'UQAC ou qui sont étudiants », explique la co-organisatrice Gabrielle Delwiche.

Deux entreprises ont d’ailleurs exprimé leur souhait aux étudiantes d’accueillir un sapin. « Ils nous ont contactées pour qu'on leur donne des boules pour justement qu'autant leurs clients que les personnes qui travaillent dans l'entreprise puissent acheter des cadeaux au lieu de se rendre justement ici », ajoute-t-elle.

L’initiative prend de l’ampleur tous les ans à l’échelle de la région, mais aussi à l’échelle de la province. En 2025, 15 500 cadeaux ont pu être distribués au Québec pour une valeur approximative de 514 000 $.