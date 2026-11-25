Les nouveaux plans de la marina de Chicoutimi ont été dévoilés ce mardi 25 novembre lors d’une conférence de presse réunissant la Ville de Saguenay et Promotion Saguenay. Dès l’an prochain, d’importants travaux de rénovation seront entrepris afin de redonner vie aux installations. Le projet doit aboutir au printemps 2028 avec une marina entièrement revitalisée et de nouvelles fonctionnalités qui contribueront à dynamiser davantage le centre-ville de Chicoutimi.

L’ensemble du projet représente un investissement total de 5,1 millions de dollars, dont la facture sera partagée entre les deux entités et financée à même les surplus de la Ville de Saguenay.

Une demande de subvention gouvernementale d’environ un million de dollars sera également déposée auprès du gouvernement, par l’entremise du conseil de M. Boivin.

L’objectif derrière cette démarche est de redonner à la marina le prestige qu’elle a déjà connu, tout en préservant certains éléments emblématiques, dont ses arches iconiques. Le projet vise également à insuffler un vent de modernité à cette infrastructure patrimoniale, construite en 1965, et à lui redonner un rôle dans la vitalité du centre-ville.

Le bâtiment sera rénové et agrandi afin de permettre l’aménagement de nombreux services au rez-de-chaussée.

Un véritable couteau suisse

La nouvelle vocation de la marina ira bien au-delà de l’accueil des plaisanciers et de leurs embarcations.

À l’intérieur, on retrouvera notamment le bureau d’information touristique du centre-ville, qui sera déménagé de son emplacement actuel sur la rue Racine. Jumelé à une boutique de souvenirs, celui-ci permettra à la marina de devenir une véritable porte d’entrée, tant maritime que terrestre, pour les visiteurs.

Le bâtiment accueillera également un espace café, une billetterie pour les navettes maritimes du fjord et les spectacles de Diffusion Saguenay, ainsi que des blocs sanitaires complets avec des douches accessibles à tous.

Le premier étage fera lui aussi l’objet d’une rénovation complète et pourra accueillir différents événements et expositions temporaires.

Au terme des travaux, le bâtiment totalisera une superficie de 8 840 pieds carrés répartis sur deux étages.

« On l’attendait depuis longtemps et ça va devenir un véritable pilier au centre-ville. Pour Chicoutimi, c’est un premier jalon parmi de nombreuses annonces à venir. […] Ce bâtiment faisait partie de nos priorités et peu de bâtiments en ville peuvent se vanter d’être situés aussi près de la rivière, avec une vue magnifique et un emplacement parfait pour poursuivre sa promenade au centre-ville », souligne Michel Tremblay, président de l’arrondissement de Chicoutimi et conseiller municipal.

Fort du succès rencontré par le pavillon des croisières de La Baie, la Ville de Saguenay souhaitait s’inspirer de cette réalisation pour redonner un nouveau souffle à la marina de Chicoutimi. L’objectif est d’en faire un lieu rassembleur et attrayant, autant pour les touristes que pour les citoyens.