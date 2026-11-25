Alors que la Chambre des communes poursuit l’étude du projet de loi C-41 concernant l’aide médicale à mourir, l’Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ) demande aux parlementaires fédéraux d’examiner attentivement les protections possibles avant de rendre permanente l’exclusion des personnes dont le seul problème médical invoqué est un trouble mental.

Rappelons que le projet de loi C-41 vise notamment à permettre les demandes anticipées d’aide médicale à mourir, dans certaines circonstances encadrées par des lois provinciales ou territoriales, à mettre fin au processus d’élargissement de l’aide médicale à mourir aux personnes souffrant uniquement d’une maladie mentale et à simplifier la collecte des données fédérales sur cette pratique.

À l’heure actuelle, les Canadiens qui demandent l’aide médicale à mourir en raison d’un trouble mental ne sont pas admissibles. En février 2024, le gouvernement fédéral a reporté au 17 mars 2027 l’éventuelle entrée en vigueur de cette mesure. Ottawa justifie notamment cette décision par les préoccupations exprimées par plusieurs spécialistes de la santé quant à la difficulté d’évaluer de façon sécuritaire l’admissibilité à l’aide médicale à mourir dans de tels cas.

L’AMPQ ne partage toutefois pas cette position. L’organisme estime qu’une exclusion permanente soulèverait d’importantes questions d’équité pour les personnes vivant avec des troubles mentaux.

« Nous comprenons les inquiétudes que cette question délicate soulève. Un trouble mental grave et persistant peut entraîner une souffrance profonde, qui mérite la même attention que celle liée à une maladie physique. Pour nous, l'équité, c'est de pouvoir examiner la situation de chaque personne avec la même rigueur. Écarter d'emblée une demande sur la seule base d'un diagnostic psychiatrique risque de renforcer la stigmatisation et de créer un précédent qui nous inquiète. », a déclaré Claire Gamache, présidente de l'AMPQ.

Selon l’Association, la présence d’un trouble mental ne permet pas, à elle seule, de conclure à l’incapacité d’une personne de prendre une décision libre et éclairée. L’évaluation de la capacité décisionnelle devrait plutôt être effectuée individuellement dans le cadre d’une analyse clinique rigoureuse.

« Dans notre pratique, nous évaluons le risque suicidaire, l'évolution de la maladie et la réponse aux traitements. Ces questions exigent toute la rigueur de notre jugement clinique lorsqu'une demande d'aide médicale à mourir est formulée. L'évaluation permet ensuite de déterminer, de façon individuelle, si les critères d'admissibilité sont remplis », a ajouté Claire Gamache.

S’inspirer du modèle québécois

Reconnaissant la complexité des enjeux entourant l’aide médicale à mourir, l’AMPQ plaide pour un débat respectueux et nuancé. L’organisme invite le gouvernement fédéral à s’inspirer de la démarche adoptée au Québec lors de ses propres réflexions sur le sujet.

« L'Assemblée nationale a pris le temps de consulter la population et d'entendre des points de vue divergents dans le dialogue et le respect. L'AMPQ demande aux parlementaires fédéraux de donner une place réelle aux personnes qui vivent avec un trouble mental, à leurs proches et aux cliniciens qui les accompagnent, afin que leur expérience éclaire la suite des travaux. », conclut-elle.