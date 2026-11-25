Dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes et aux filles, le Service de police de Saguenay (SPS) prend part à la 5e édition de l’Opération nationale concertée en matière de prévention de la violence entre partenaires intimes, une initiative coordonnée à l’échelle du Québec.

C’est ainsi que ce mercredi 25 novembre, des policiers ainsi que des intervenants spécialisés du Service de police de Saguenay et de ses partenaires communautaires sont présents dans différents secteurs de la ville.

La population est invitée à venir les rencontrer afin d’échanger avec eux, de s’informer sur la violence entre partenaires intimes, de mieux comprendre les ressources disponibles et de découvrir les services d’accompagnement offerts aux personnes touchées par cette réalité.

Les citoyens ont pu rencontrer les policiers et les représentants des organismes partenaires au Maxi La Baie de 9h à 11h et au centre commercial le Centre Jonquière de 13h30 à 15h30. Le SPS sera au Maxi Talbot plus tard en soirée, de 18h à 20h.

Rappelons que la violence entre partenaires intimes touche des personnes de tous âges et de tous les milieux. Elle peut prendre différentes formes, qu’elles soient physiques, psychologiques, sexuelles, verbales, économiques ou technologiques.