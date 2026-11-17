Le Cégep de Jonquière annonce avoir franchi une étape importante dans sa transition environnementale alors que l’année scolaire 2026-2027 deviendra sa première année carboneutre pour les émissions de gaz à effet de serre (GES) directes et indirectes liées à sa consommation d’énergie.

L’établissement d’enseignement supérieur indique que cette réalisation est le résultat d’une démarche amorcée il y a huit ans, reposant d’abord sur une réduction significative des émissions à la source, avant d’être complétée par l’achat de gaz naturel renouvelable et la compensation des émissions résiduelles.

« Depuis l’année 2018-2019, le Cégep de Jonquière a réduit de 80 % sa consommation de gaz naturel grâce à des investissements réalisés en efficacité énergétique. L’empreinte carbone ayant été diminuée en amont, l’achat de gaz naturel renouvelable et la compensation sont devenus réalistes pour franchir cette étape importante vers la carboneutralité », souligne le directeur général, Sylvain Gaudreault.

Dans le cadre de cette démarche, le cégep a d’ailleurs conclu, pour l’année 2026-2027, une entente de cinq ans pour l’acquisition de gaz naturel renouvelable représentant 10 % de sa consommation. Les émissions de GES encore associées à la consommation d’énergie seront quant à elles compensées par l’achat de crédits carbone.

Une vision à long terme

Le Cégep de Jonquière entend également poursuivre ses efforts au cours des prochaines années. L’établissement prévoit notamment intégrer à son bilan carbone d’autres sources d’émissions indirectes, comme les déplacements quotidiens des étudiants et des employés, les voyages d’affaires, les vols aériens, les achats institutionnels ainsi que la gestion des matières résiduelles.

« Cette nouvelle étape franchie en matière de carboneutralité s’inscrit dans la continuité de l’engagement du Cégep de Jonquière dans la lutte contre les changements climatiques. Comme établissement d’enseignement supérieur, nous nous efforçons d’être exemplaire et de mettre tout en œuvre pour offrir un avenir meilleur aux générations futures », conclut Sylvain Gaudreault.