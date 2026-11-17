Un barrage routier s’est tenu ce matin à l’angle de la rue Bégin et du boulevard de l’Université, dans l’arrondissement de Chicoutimi. Organisée par le Comité régional de prévention des dépendances (CRPD), en collaboration avec le Service de police de Saguenay (SPS), l’initiative visait à interpeller les automobilistes et à les sensibiliser aux enjeux liés aux dépendances dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances, qui se déroule du 15 au 21 novembre.

Selon le représentant du CRPD SLSJ, Alexis Aiello, près de 1 500 usagers de la route ont pu être sensibilisés à ces réalités qui peuvent toucher aussi bien les personnes elles-mêmes que des membres de leur famille ou leur entourage, parfois sans que leur problématique soit apparente.

« Nous avons été agréablement surpris par la réaction de la population et l’accueil réservé à notre cause. La différence avec les autres types de barrages routiers, c’est que nous n’avions pas de collecte de fonds. Cela a probablement atténué une certaine grogne à laquelle on aurait pu s’attendre. Le but était vraiment de sensibiliser, puisque les dépendances de toutes sortes occupent une place importante dans la région et qu’on en ressent les conséquences, notamment en ce qui concerne l’alcool au volant », explique-t-il.

Au-delà de la sensibilisation, l'initiative visait également à rappeler l'importance de la prévention et de la connaissance des ressources disponibles dans la région.

« On confond souvent intervention et prévention. Pourtant, la prévention passe d’abord par le dialogue. C’est important de rester ouvert et curieux, parce que tout le monde peut être aux prises avec une problématique. Pour pouvoir bien orienter les gens, il faut aussi connaître les services qui sont offerts dans la région », souligne M. Aiello.

Le Comité régional de prévention des dépendances vise à favoriser la collaboration entre les intervenants scolaires, les organismes communautaires, le milieu de la santé, la santé publique et le Service de police de Saguenay. Ensemble, ces partenaires unissent leurs expertises afin de sensibiliser, d’accompagner et d’outiller la population autour des enjeux liés aux dépendances, notamment celles associées aux substances psychoactives (alcool et drogues), aux jeux de hasard et d’argent, à l’usage problématique d’Internet (UPI) et à la cyberdépendance, sur l’ensemble du territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« C’était une initiative de notre comité régional de descendre dans la rue aujourd’hui. Parfois, les parents et les citoyens peuvent se sentir abandonnés. L’objectif était donc de leur montrer que nous existons, que nous sommes présents et que nous pouvons les aider lorsqu’ils en ont le plus besoin. C’est aussi une question d’image. Tant qu’à déranger, aussi bien le faire comme il faut », ajoute M. Aiello.

La Ville de Saguenay et le CRPD SLSJ invitent également la population à se rendre dans un organisme près de chez elle, soit à la Maison d’hébergement Le Séjour, à Jonquière, à Trajectoire Parents-Jeunes, à Chicoutimi, ou à Parents d’ados du Fjord, à La Baie. Les citoyens pourront y obtenir de l’information et poser leurs questions sur les services de prévention et de traitement des dépendances le mercredi 18 novembre, de 18 h à 20 h.