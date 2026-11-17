La direction de la Zone portuaire de Chicoutimi annonce que le Marché de Noël Agroalimentaire est de retour dès jeudi, pour un durée de quatre jours, au Hangar de la Zone portuaire de Chicoutimi.

La direction de la Zone se dit heureuse de présenter cet événement majeur, occupant une superficie de 14 000 pieds carrés. Chaque année, près de 10 000 visiteurs se déplacent pour y découvrir une multitude d’idées-cadeaux et produits locaux. Plus d’une trentaine d’exposants seront présents, mettant en valeur des produits du terroir, ainsi que des créations uniques pour la période des Fêtes.

« C'est le plus grand marché de Noël agroalimentaire dans la région, le seul, du 19 au 22 novembre », de préciser le directeur général de la Zone portuaire, Fabien Hovington. « Ça commence cette semaine, le jeudi 19 novembre, dès 16h. On parle de 14 000 pieds carrés pour accueillir les exposants. Près de 10 000 visiteurs sont attendus, et en ce qui a trait aux exposants, ça représente à 80 % des gens et kiosques de la région du Saguenay-Saint-Jean. On célèbre notre 19e édition cette année. »

Mario Vézina présent en musique

L’ambiance du Marché sera animée par des prestations musicales et diverses animations afin de recréer la magie du temps des Fêtes. L'animateur-chanteur Mario Vézina, "en résidence" au Hangar avec ses spectacles l'été dernier, sera de retour samedi et dimanche après-midi pour deux tours de chants chaque jour, comme le confirme M. Hovington.

« Mario va être avec nous pour faire de l'animation effectivement, dans une ambiance très agréable. C'est chaleureux, avec les décos et tout. Le marché agroalimentaire, est très très apprécié par les gens et les visiteurs. Et selon nous, c'est aussi la place idéale pour trouver un petit cadeau à offrir pendant les Fêtes, quand on est reçus comme invités chez des amis ou la parenté par exemple! »

L’événement proposera également des tirages quotidiens : deux paniers-cadeaux offerts chaque jour avec des produits de tous nos exposants, incluant le vendredi, le samedi et le dimanche. Chaque panier est d’une valeur de plus de 150$.