Festival SaGuit: un examen en profondeur

L’annulation du spectacle des Lost Fingers, qui constituait ce samedi une des têtes d’affiches du Festival de guitares SaGuit, force l’organisation à entamer une réflexion pour adapter l'événement dans le futur.

Rappelons que le show de Lost Fingers a été annulé en raison d’une faible vente de billets. Le producteur Bruno Simard explique ce résultat en raison du très grand nombre de spectacles en fin de semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit 42, et peut-être aussi en raison de la conjoncture économique. Le Quotidien cite que l’avenir de l’événement saguenéen n’est pas menacé, mais que cette réflexion doit être entamée pour la suite.

Les deux autres spectacles principaux au Centre d’expérimentation musicale de Chicoutimi-nord (CEM), soit Alexandre Désilets hier jeudi et celui du duo de Simon Proulx et d’Étienne Lafrance vendredi, ont jusqu’ici généré des ventes permettant de s’approcher de la rentabilité. Ce sont notamment ces aspects positifs qui amènent Bruno Simard à affirmer que SaGuit est là pour rester, moyennant « quelques ajustements ».