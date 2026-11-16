Les travaux de réfection du pavillon Saint-Jacques, situé au parc Central d’Arvida à Saguenay, coûteront finalement plus cher que prévu. Alors que les premières estimations évaluaient le projet entre 5 et 6 millions de dollars, la facture atteindra plutôt 7,5 millions de dollars pour les contribuables.

Le chantier ne se limite toutefois pas à la restauration du bâtiment patrimonial. Radio-Canada rapporte que la Ville de Saguenay prévoit également la construction d’une piscine chauffée sur le site, qui viendra bonifier l’offre récréative du secteur. Une fois les travaux complétés, le pavillon Saint-Jacques servira notamment de vestiaire pour les usagers de la piscine en été, mais aussi pour les utilisateurs de l’anneau de glace durant la saison hivernale.

Selon la conseillère municipale du secteur, Audrey Lapointe, les travaux devraient être achevés dans environ un an. La population pourrait cependant profiter de la nouvelle piscine dès le début du mois de juillet.

Le parc Central pourrait aussi devenir un pôle important pour la pratique du volleyball de plage à Saguenay. La Ville souhaite y aménager une dizaine de terrains, un projet qui permettrait de combler un manque d’infrastructures de grande envergure dans ce sport sur son territoire.

L’administration municipale espère que ces nouvelles installations attireront des compétitions et des événements d’envergure régionale et provinciale. Un montant a d’ailleurs été réservé au Plan triennal d’immobilisations afin de réaliser les plans et devis du projet au cours de l’année 2027.