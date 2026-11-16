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Commenter l’apparence des autres, une habitude bien ancrée selon un sondage

Le 16 novembre 2026 à 13 h 00
Par Émile Boudreau - Journaliste

Près de la moitié de la population québécoise affirme avoir reçu au moins un commentaire non sollicité sur son apparence physique au cours de la dernière année, selon un récent sondage Léger réalisé pour le compte d’ÉquiLibre.

L’enquête révèle aussi que cette proportion grimpe à 57 % chez les femmes et à 64 % chez les personnes âgées de 18 à 24 ans. Les résultats démontrent également que ces commentaires surviennent souvent dans le cercle rapproché. 

Parmi les répondants ayant reçu de telles remarques, 44 % indiquent qu’elles provenaient de membres de leur famille ou de proches. Par ailleurs, 24 % affirment en avoir reçu à la suite d’un changement dans leur apparence physique, tandis que 20 % rapportent avoir vécu cette situation au travail, à l’école ou dans un autre milieu d’études.

« Même bien intentionné, un commentaire sur l'apparence peut avoir des conséquences. Qu'il prenne la forme d'un compliment, d'une taquinerie ou d'une simple observation, il peut créer un malaise, raviver un complexe, donner l'impression que le corps d'une personne est ouvert au jugement des autres et renforcer l'importance accordée à l'apparence dans la société », souligne Andrée-Ann Dufour Bouchard, nutritionniste et cheffe de projets chez ÉquiLibre.

Une campagne pour faire changer les habitudes

Ces résultats servent de point de départ à la 15e édition de la campagne Le corps? Sans commentaire!, qui se déroule du 16 au 20 novembre. Pour cette nouvelle mouture, ÉquiLibre s’associe à l’humoriste Coco Belliveau afin d’encourager la population à remettre en question l’habitude de commenter l’apparence des autres.

Cette année, la campagne souhaite élargir la réflexion au-delà de la question du poids. Elle vise l’ensemble des caractéristiques physiques susceptibles de faire l’objet de remarques non sollicitées, qu’il s’agisse de la silhouette, de la peau, des cheveux ou encore des traits du visage.

« Commenter l'apparence des autres est un réflexe collectif profondément ancré dans nos habitudes. Pour ÉquiLibre, l'objectif est de favoriser une prise de conscience de cet automatisme, sans culpabiliser les personnes qui font ces remarques. », souligne l’organisme.

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