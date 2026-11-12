Une étude révèle des centaines de quasi-collisions près des écoles

Une nouvelle étude commandée par l'Association canadienne des automobilistes (CAA) met en lumière les dangers auxquels sont confrontés les piétons aux passages piétonniers situés à proximité des écoles. Selon les résultats, en moyenne, 4,5 piétons par jour évitent de justesse d'être happés par un véhicule alors qu'ils traversent pour se rendre à l'école.

Pour réaliser cette enquête, les chercheurs ont combiné l'utilisation d'enregistrements vidéo et de l'intelligence artificielle afin de repérer et d'analyser les incidents. Pendant cinq jours d'école, 30 passages piétonniers en zone scolaire ont été observés dans 11 villes canadiennes, dont Montréal, Ottawa, Toronto, Vancouver et Halifax.

Au total, 660 quasi-collisions ont été recensées au cours de cette courte période d'observation. Les données indiquent qu'un piéton sur 84 a failli être percuté par un véhicule.

L'étude révèle également que les risques ne se limitent pas aux heures d'entrée et de sortie des classes. Bien que 242 incidents aient été enregistrés entre 7 h et 9 h ainsi qu'entre 15 h et 17 h, la période la plus problématique se situe entre 17 h et 18 h, alors que 94 quasi-collisions ont été observées.

« Depuis plusieurs décennies maintenant, les clubs CAA participent à des programmes pour veiller à la sécurité des enfants sur le chemin de l'école. Cette nouvelle étude nous indique toutefois qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. », a déclaré Ian Jack, vice-président aux affaires publiques de la CAA.

Les résultats montrent toutefois que certaines mesures d'aménagement permettent de réduire considérablement les risques. Les passages piétonniers munis d'un feu de circulation, d'un panneau d'arrêt ou aménagés à proximité d'un rond-point affichent un taux de quasi-collisions 20 fois inférieur à celui des autres traverses. Les chercheurs notent également que la réduction des limites de vitesse en zone scolaire contribue à diminuer les risques d'accidents graves.

La présence de panneaux indiquant une zone scolaire ou une vitesse réduite semble aussi jouer un rôle important. Selon l'étude, ces aménagements permettraient de réduire d'environ le tiers le risque d'incident. À l'inverse, les passages piétonniers dépourvus d'une signalisation de vitesse réduite présentent un risque de quasi-collision supérieur de 67 %.

« Cette enquête choc nous alerte certes sur la situation actuelle, mais elle démontre aussi que certains aménagements aident à réduire les risques », a ajouté Ian Jack.

Parmi les autres constats, les chercheurs ont observé une diminution de 56 % des quasi-collisions lors des virages à gauche ou à droite lorsque les traverses étaient marquées de bandes zébrées. L'étude rapporte également que le risque de quasi-collision est plus de deux fois plus élevé lorsqu'un véhicule quitte une intersection plutôt que lorsqu'il y entre.