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Le NAD-UQAC inaugure un dôme consacré à la création d’expériences immersives

Le 12 novembre 2026 - Modifié à 13 h 21 min
Par Olivier Claveau - CKAJ

L’École des arts numériques, de l’animation et du design (NAD-UQAC) de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) franchit une nouvelle étape dans le développement de ses activités de recherche et de création avec l’inauguration d’un dôme dédié à l’expérimentation et à la réalisation d’expériences immersives.

L’organisation universitaire souligne que grâce aux technologies fulldome, qui permettent de conjuguer l’image, le son et l’espace dans un environnement immersif, les équipes de recherche, le corps professoral et les personnes étudiantes pourront expérimenter de nouvelles formes de narration, d’interaction et de création numérique. 

Bien plus qu’un nouvel équipement, le dôme constitue un véritable espace d’exploration où les idées peuvent prendre forme et où les possibilités créatives et technologiques peuvent être repoussées.

Cette infrastructure, qui a nécessité un investissement de plus de 400 000 $, offre un environnement privilégié pour développer des projets audacieux, mettre à l'essai de nouvelles approches et enrichir les compétences en création numérique. 

Elle représente également une occasion de rapprocher le milieu universitaire et l'industrie en offrant un espace propice à l'expérimentation, au transfert d'expertise et à l'exploration de nouvelles applications des technologies immersives. Pour le NAD-UQAC, cette nouvelle infrastructure représente également une occasion privilégiée de faire évoluer cet écosystème, en soutenant le développement de l’expertise et en renforçant les collaborations avec les milieux de pratique. 

Mentionnons que le dôme offrira un environnement propice à l’exploration de nouvelles formes d’expériences artistiques, à l’expérimentation et au renouvellement des modes de diffusion des savoirs et des connaissances.

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