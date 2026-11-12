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Une chercheuse de la région honorée à l’échelle canadienne pour ses travaux

Le 12 novembre 2026 - Modifié à 13 h 21 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’infirmière et chercheuse au Centre de recherche et d’innovation du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Marie-Eve Poitras, a reçu le Prix de chercheur de l’année en médecine de famille 2026.

Cette reconnaissance, remis conjointement par le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et la Fondation pour l’avancement de la médecine familiale (FAMF), met en valeur des travaux menés en région, visant à mieux répondre aux besoins des patientes et des patients tout en contribuant à l’amélioration des services de santé de proximité. Celle qui est également professeure agrégée à l’Université de Sherbrooke est ainsi récompensée pour ses contributions à la recherche en soins de première ligne.

« Cette reconnaissance, qui souligne à la fois la qualité des travaux de recherche de mon équipe et mon engagement à faire une place toujours plus importante à la perspective des patients dans les soins primaires canadiens, est un honneur que j’accueille avec beaucoup d’humilité, mais aussi avec une immense fierté. », souligne Marie-Eve Poitras.

Pour la chercheuse, cette distinction démontre également qu’il est possible de bâtir, à partir du Saguenay–Lac-Saint-Jean, une programmation de recherche ambitieuse et reconnue tant à l’échelle nationale qu’internationale. 

La remise officielle du prix doit avoir lieu aujourd’hui, le 12 novembre, à Toronto, dans le cadre de l’événement ENSEMBLE 2026 : Célébration des apprenant·es, des enseignant·es et des chercheur·ses. Cette activité s’inscrit au programme du Forum en médecine familiale du CMFC, qui se déroule du 11 au 14 novembre.

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