Icôn Design lance une levée de fonds au profit du Centre d’accueil des uniformes

L'entreprise chicoutimienne Icôn Design a lancé une campagne de financement afin de soutenir l'aménagement d'une salle de menuiserie au futur Centre d'accueil des uniformes (CADU), un centre de thérapie destiné aux militaires, vétérans et premiers répondants vivant avec des blessures de stress opérationnel qui doit ouvrir ses portes au printemps 2027 à Saint-Félix-d'Otis.

Fondé par Luc Fortier et Steve Fréchette, le CADU offrira un programme thérapeutique de 27 jours conçu spécifiquement pour les personnes ayant servi dans les forces armées ou les services d'urgence. La salle de menuiserie, au cœur de la campagne de financement, sera consacrée aux loisirs des participants. L'espace leur permettra de se changer les idées, de développer de nouvelles compétences et de fabriquer des objets représentant leur cheminement thérapeutique.

À l'origine du projet, Michael Gagné, fondateur d'Icôn Design, travaille depuis plusieurs mois à cette initiative qu'il considère profondément personnelle. Par cette collecte, il souhaite rendre hommage à son meilleur ami, un vétéran décédé il y a trois ans. Selon lui, un organisme comme le CADU aurait pu avoir un impact significatif sur la vie de ce dernier.

« Ils nous gardent en sécurité. Maintenant, donnons-leur les outils pour se reconstruire. » C'est autour de ce message que s'articule la campagne, qui vise à reconnaître le service, le sacrifice et la mémoire de ceux qui ont consacré une partie de leur vie à la sécurité du public.

Pour atteindre son objectif de 10 000 $, Michael Gagné a choisi de mettre à profit son expertise en réalisant une œuvre de lettrage commémoratif sur son propre camion. Le véhicule sera dévoilé officiellement le 11 novembre devant l'hôtel de ville de Chicoutimi, à l'occasion de la parade du jour du Souvenir qui débutera à 10 h.

Un code QR affiché sur le camion permettra aux citoyens de contribuer directement à la campagne. Des membres de l'équipe d'Icôn Design seront également présents sur place afin de promouvoir l'initiative et d'inviter les participants à soutenir le projet. Les dons peuvent aussi être effectués en ligne au icon-design.ca/pages/collecte-de-fonds.

Au moment d'écrire ces lignes, la campagne avait déjà permis d'amasser 1 655 $. Selon les organisateurs, la totalité des sommes recueillies sera versée au CADU afin de meubler et d'équiper la future salle de menuiserie.