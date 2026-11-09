Première rencontre entre Carl Dufour et le député Jimmy Bouchard

Le président de l’arrondissement de Jonquière, Carl Dufour, a accueilli le nouveau député de Jonquière, Jimmy Bouchard, au bureau de l’arrondissement le 4 novembre dernier afin de faire le point sur plusieurs dossiers jugés prioritaires pour le secteur.

Organisée à la demande du député, cette rencontre constituait une première occasion d’échange officielle entre les deux élus depuis l’élection de Jimmy Bouchard à l’Assemblée nationale. Selon l’Arrondissement de Jonquière, les discussions ont permis de dresser un état de situation des projets en cours, de faire le suivi de différents dossiers et d’aborder les besoins exprimés par les citoyens et les organismes du milieu.

Parmi les sujets discutés figuraient notamment les centres-villes de l’arrondissement, l’Hôpital de Jonquière, Jonquière-Médic, le lac Kénogami, l’usine de Kénogami, le Mont-Fortin, le Théâtre Côté-Cour, la coopérative Loge m’entraide ainsi que le Musée du Patrimoine d’Arvida.

L’équipe du député et les membres du conseil d’arrondissement ont indiqué vouloir maintenir un dialogue régulier afin d’assurer le suivi des dossiers et de favoriser leur avancement, chacun dans le respect de ses responsabilités. De son côté, Jimmy Bouchard a réitéré sa volonté de demeurer disponible pour rencontrer individuellement les élus de l’arrondissement lorsque des enjeux particuliers le nécessitent.

Des rencontres périodiques entre le bureau du député et l’Arrondissement de Jonquière sont d’ailleurs prévues au cours des prochains mois. Ces échanges viseront à faire le point sur les démarches entreprises et les prochaines étapes des différents projets ainsi que sur les nouvelles préoccupations soulevées par les citoyens et les organismes de Jonquière.