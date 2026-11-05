L’hôtel La Saguenéenne fait peau neuve

L’hôtel La Saguenéenne, à Chicoutimi, entreprend des rénovations de grande envergure. Avec un investissement de près de 9 M$, l’établissement transformera l’intégralité de ses chambres d’ici l’été 2027, avant de s’attaquer au lobby, aux salles de réception et au restaurant, afin de proposer des installations modernes et au goût du jour.

Un chantier de cette ampleur est entrepris pour la toute première fois en 30 ans, révèle la coordonnatrice aux ventes et au marketing, Chloé Schied.

Il y a quelques années, l’hôtel La Saguenéenne a repris possession de ses salles événementielles et de son restaurant, qui étaient alors sous la responsabilité d’un locataire. Après avoir apporté quelques retouches à ces différentes sections, l’organisation est enfin prête à s’attaquer au reste de l’établissement.

Une première phase, qui comprend la rénovation de l’ensemble des chambres et des couloirs des troisième et quatrième étages, est d’ailleurs en cours depuis le mois d’août. Elle devrait se terminer au début du mois de décembre.

Les travaux reprendront ensuite en janvier et se poursuivront jusqu’à la fin du mois de mai pour les chambres du premier étage et du rez-de-chaussée. La transformation se conclura par la rénovation du lobby.

Pour mener à bien le projet, La Saguenéenne fait appel à une designer de la région ainsi qu’à l’entrepreneur régional Cévico. L’hôtel souhaite créer une ambiance axée sur la nature, la modernité et la sérénité.

Un montant de 5 M$ sera consacré à la rénovation des chambres, tandis qu’un million de dollars sera investi dans le réaménagement du lobby. Les salles de réception et le restaurant bénéficieront également d’un investissement de 2 M$.

Les rénovations comprendront notamment le remplacement des bains par des douches ainsi que le renouvellement complet du mobilier. « Ça va vraiment être comme un nouvel hôtel », ajoute Mme Schied.

Grâce à ces changements, l’équipe de l’hôtel souhaite développer son offre destinée aux groupes et accueillir davantage d’événements, comme des congrès, des réunions et des spectacles.