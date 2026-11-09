Urgence de l'hôpital de Jonquière: les coûts plus hauts confirmé

Une déclaration émanant du bureau de la ministre de la Santé Marie-Karlynn Laflamme confirme bel et bien lundi l'information obtenue par le 92,5 Ma radio d'Ici, pendant la récente campagne électorale, à savoir qu'il y a eu un dépassement de coûts d'observé lors de l'ouverture des enveloppes de soumissions.

Le dépassement de coûts a été observé chez le plus bas soumissionnaire conforme lors de l’ouverture des enveloppes. Les travaux seront ils réalisés en retard ? La ministre doit maintenant vérifier auprès du Conseil du Trésor pour regarder les avenues financières quant à ce dépassement, et si les travaux seront retardés.

"À la suite du processus d’appel d’offres lié à ce projet, la soumission conforme présentant le prix le plus bas fait état d’un coût de construction supérieur au montant prévu, ce qui nécessite l’approbation du Conseil du trésor selon les règles en vigueur. Nous finalisons la documentation à soumettre au Conseil du trésor afin d’obtenir l’autorisation requise. Le délai lié à cette démarche pourrait engendrer un retard à la réalisation du projet", confirme la ministre Laflamme.