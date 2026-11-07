Une entente de cinq ans pour assurer la pérennité de La Passerelle du 49e

Une entente de cinq ans a été conclue entre le parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean et la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) afin d’assurer la pérennité de La Passerelle du 49e et de son circuit de quad et de motoneige au nord du Lac-Saint-Jean.

La Passerelle du 49e est constituée de 236 kilomètres de sentiers accessibles aux véhicules tout-terrain, qui traversent les grandes rivières du nord du Lac-Saint-Jean à de nombreux endroits et donnent accès à une trentaine de services de restauration, d’hébergement et de ravitaillement en essence, ainsi qu’à plus de 15 relais. Le circuit représente ainsi un réseau important pour les motoneigistes et les quadistes de la région.

Avec cette entente, les différentes parties seront en mesure de clarifier les rôles de chacun dans le projet, notamment en ce qui concerne l’entretien, la surveillance, la signalisation et le financement.

Chaque année, les retombées économiques engendrées par la pratique du quad s’élèveraient à plus de 50 millions de dollars uniquement sur le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Pour le directeur général du parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean, Dominique Gobeil, il était important d’assurer un service de qualité et de répondre aux attentes de la population pour les prochaines années.

« En développant cette clientèle, nous souhaitons accroître l’attractivité de notre territoire, générer de nouvelles retombées pour les entreprises locales et positionner encore davantage le Saguenay–Lac-Saint-Jean comme une destination de plein air sur quatre saisons. Cette initiative nous permettra de contribuer au développement d’un tourisme durable sur quatre saisons, au bénéfice des entreprises et des communautés locales. »

À l'échelle du Québec, le quad génère des retombées économiques de plus de 679 millions de dollars par année et permet également de créer ou de maintenir plus de 4 700 emplois.

La FQCQ, quant à elle, est constituée de près de 50 000 membres répartis dans 102 clubs de quad.

« Le circuit La Passerelle du 49e démontre tout le potentiel du quad comme moteur de développement régional lorsqu’il s’appuie sur des infrastructures de qualité et une collaboration étroite avec les acteurs du milieu. Cette entente permettra d’assurer la pérennité du circuit et de continuer à offrir aux quadistes d’ici et d’ailleurs un réseau sécuritaire, accessible et à la hauteur de l’expérience exceptionnelle qu’offre le Saguenay–Lac-Saint-Jean », ajoute le président de la Fédération québécoise des clubs quads, Pat Gravel.