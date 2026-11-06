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Couloir de l’horreur

Des élèves du secondaire récoltent 3 825 $ au profit de la Fondation Arianne

Le 06 novembre 2026 à 12 h 00
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

61 élèves de 4e secondaire de l’école Charles-Gravel, à Chicoutimi, ont recueilli 3 825 $ au profit de la Fondation Arianne grâce à la première édition de leur couloir de l’horreur ouverte au public. 

L’activité, qui a donné des frissons à bon nombre de participants, a été organisée par les élèves inscrits au programme d’éducation intermédiaire (PEI) de l’école secondaire Charles-Gravel. 

Les fonds amassés serviront à soutenir la Fondation Arianne, qui vient en aide aux familles dont les enfants doivent recevoir des soins médicaux à l’extérieur de la région. 

Une somme de 1 825 $ a été amassée grâce aux visiteurs qui ont pris part à l’activité au cours de la semaine. À cela se sont ajoutés 2 000 $ en contributions de commanditaires, portant le montant total récolté à 3 825 $. 

La Fondation Arianne a été créée en mémoire d’Arianne Ménard, décédée en 2016 des suites d’une maladie chronique. 

Selon le responsable des communications et de l’organisation, Xavier Gauthier, il était tout naturel pour les élèves et le personnel de l’établissement de soutenir cette cause. 

« Arianne est une ancienne élève de notre école. Ça nous tenait vraiment à cœur, au comité, au personnel et à la direction, d’aider cette fondation. » 

Pour Yan Ménard, père d’Arianne, cette initiative est un geste qui fait chaud au cœur. 

« Ça fait toujours un petit velours lorsqu’on apprend que des gens souhaitent appuyer la fondation. Grâce à l’initiative des jeunes et à leur intérêt, nous devrions être en mesure d’aider une vingtaine de familles encore. […] Ça a été rempli d’émotions de remettre les pieds à l’école et on trouve le résultat du couloir de l’horreur vraiment génial. » 

Le couloir de l’horreur 

Constitué de plusieurs pièces aux thématiques variées, le couloir de l’horreur proposait un parcours immersif où près de 50 acteurs étaient dispersés tout au long du trajet. Les participants étaient ainsi plongés dans différents univers, passant notamment d’une prison à un laboratoire, puis à un cirque. 

Pour Roxanne Jean, technicienne en loisir et responsable de la vie étudiante à l’école Charles-Gravel, le succès de l’activité permet aux élèves de constater concrètement l’aboutissement de trois mois de préparation. 

« On ne s’attendait tellement à rien aujourd’hui. C’est vraiment un franc succès. Les gens font le parcours et l’apprécient énormément. Je pense que les élèves sont heureux de voir que tout le travail qu’ils ont investi dans ce projet est apprécié », souligne-t-elle. 

Il est toujours possible de soutenir la Fondation Arianne en faisant un don. Les personnes intéressées peuvent consulter sa page Facebook pour obtenir plus d’informations. 

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