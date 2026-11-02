Rue Du Boisé : homme en crise...et mort suspecte

Une mort suspecte est survenue dans une résidence sur la rue du Boisé à Chicoutimi, les policiers en ont fait la découverte vers 10 h 15 ce lundi matin.

Le SPS a reçu un appel vers 9 heures d’un citoyen qui les a informés qu’un homme, dans la quarantaine et connu des autorités, était en crise, plusieurs policiers se sont mobilisés pour prendre part à l’intervention.

Une fois l'homme en crise appréhendé et transporté à l'hôpital, les policiers ont fait la découverte d’un corps à l'intérieur d’une résidence sur la rue du Boisé. L’adresse de la résidence exacte ne peut être communiquée pour l’instant, ni le genre de la personne décédée.

Il est impossible pour le moment de confirmer si l'homme en crise et la mort suspecte sont liés.

Le poste de commandement du SPS est stationné près la rue du Boisé. Les résidents environnants n’ont pas à craindre pour leur sécurité, ils devront toutefois présenter un permis de conduire valide pour confirmer qu’ils habitent bel et bien dans le périmètre. Tout autre type de visiteurs n’ayant pas d’adresse valide dans cette rue ne pourra y accéder.

La porte-parole du SPS, Caroline Darveau, demande aux citoyens qui auraient vu ou auraient plus d’informations sur cette affaire de communiquer avec eux dans les plus brefs délais.