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Accident avec dommages matériels : Niobec fait une mise au point

Le 02 novembre 2026 - Modifié à 13 h 13 min
Par André Deschênes - CKAJ

La compagnie Niobec a profité de la journée de lundi pour faire une mise au point concernant l’accident qui n’a heureusement entraîné que des dommages matériels, le 24 octobre dernier, à ses installations de Saint-Honoré.

Rappelons qu’un élévateur de 20 tonnes, appelé « skip » selon le jargon du métier, aurait vu ses câbles se briser, faisant en sorte que l’élévateur est passé d’une hauteur de 20 pieds à celle de 2 500 pieds en quelques secondes. Personne n’a été blessé. Toutefois, à la suite de la diffusion récente d’informations qualifiées d'inexactes, l’entreprise a souhaité apporter des précisions afin de rétablir les faits et de faire le point sur la situation actuelle de ses opérations.

Rappelons que l’incident est survenu à la suite d’opérations de maintenance effectuées sur les infrastructures de manutention du minerai, et ce, durant les travaux de maintenance reliés à l’arrêt annuel. Les opérations souterraines demeurent suspendues, tandis que les activités de surface ont repris pleinement dès le mardi 27 octobre.

La porte-parole de la compagnie, Claudia Bolduc, ajoute que depuis, les équipes de Niobec travaillent activement aux travaux de remise en état de ses infrastructures et aux différentes étapes nécessaires à la reprise des opérations souterraines. La priorité demeure de rétablir les activités dans les meilleurs délais, tout en assurant la sécurité de l’ensemble des travailleurs.

Selon les prévisions actuelles, une reprise des opérations souterraines est envisagée d’ici la fin du mois de novembre. Parallèlement, Niobec travaille en étroite collaboration avec ses deux accréditations syndicales afin de mettre en place des mesures visant à minimiser les répercussions financières de cette situation sur ses employés.

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