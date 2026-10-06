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Grand excès de vitesse à Rivière-Éternité : 1 468 $ en amende pour une jeune femme

Le 06 octobre 2026 - Modifié à 15 h 06 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Des policiers du poste auxiliaire de la MRC du Fjord-du-Saguenay de la Sûreté du Québec (SQ) ont intercepté le 3 octobre dernier un véhicule circulant à très grande vitesse sur la route 170, dans le secteur de Rivière-Éternité.

La conductrice a été captée peu avant 17h au cinémomètre alors qu’elle roulait à 163 km/h dans une zone où la limite de vitesse est fixée à 90 km/h, soit un grand excès de vitesse. La femme de 19 ans, résidente de Petit-Saguenay, s’est vue remettre un constat d’infraction de 1 468 $ accompagné de 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a également été suspendu sur-le-champ pour une période de sept jours. La SQ rappelle finalement que la vitesse demeure l’une des principales causes de collisions mortelles sur le réseau routier québécois et invite les usagers à adopter une conduite sécuritaire en tout temps.

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