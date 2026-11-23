La rentrée parlementaire à l’Assemblée nationale du Québec, prévue la semaine prochaine, pourrait être compromise à la suite d’une décision de la Cour supérieure du Québec obligeant les députés à prêter serment au roi pour pouvoir siéger.

Dans un jugement de 22 pages rendu lundi matin, le juge Ian Demers suspend l’application de la Loi 4, adoptée en décembre 2022, qui avait rendu facultatif le serment au souverain britannique. Selon lui, cette loi porte atteinte à la charge du lieutenant-gouverneur ainsi qu’aux fondements du système démocratique canadien.

Le magistrat soutient également que si cette loi demeurait en vigueur, les lois adoptées par l’Assemblée nationale pourraient être jugées contraires à la Constitution. Elles devraient alors être adoptées de nouveau.

La demande de sursis ayant mené au jugement a été déposée au lendemain des élections générales du 5 octobre dernier par Lawrence David, un professeur de droit à l’Université d’Ottawa ayant grandi à Montréal. Celui-ci conteste la validité de la Loi 4 depuis plusieurs mois. Au moment d’écrire ces lignes, il demeurait impossible de savoir si le Procureur général du Québec porterait la décision en appel.

Rappelons que les 127 députés élus ont été assermentés entre le 15 et le 29 octobre. Aucun n’a toutefois prêté serment au roi. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi 4, les élus peuvent plutôt prêter serment au peuple québécois.

Cette réforme avait été mise de l’avant par la Coalition Avenir Québec sous la pression des trois députés du Parti Québécois, soit Paul St‑Pierre Plamondon, Pascal Bérubé et Joël Arseneau, qui avaient refusé de prêter serment au roi Charles III après leur élection en 2022.

Réactions politiques

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a rapidement réagi à la décision de la Cour supérieure. Sur les réseaux sociaux, il a affirmé que le tribunal venait essentiellement d’invalider le serment au peuple québécois.

« À court terme, la Cour d’appel pourrait, espérons-le, suspendre cette décision. Le Québec doit utiliser tous les outils à sa disposition pour défendre le droit des députés à prêter serment au peuple. Comme députés à l’Assemblée nationale, notre toute première loyauté est envers le peuple québécois. Point final », a-t-il écrit.

Éric Duhaime a toutefois insisté sur l’importance de ne pas retarder la reprise des travaux parlementaires.

« Ces batailles contre la monarchie ne doivent en aucun cas empêcher ou retarder la reprise des travaux parlementaires mardi prochain. La priorité des priorités, c’est que les élus siègent pour laisser plus d’argent dans les poches des contribuables québécois », a-t-il ajouté.

Le chef du Bloc québécois, Yves‑François Blanchet, s’est lui aussi prononcé sur la question. Il a indiqué qu’il serait « très déçu » si les députés québécois étaient forcés de prêter de nouveau serment au roi pour siéger à l’Assemblée nationale, qualifiant la monarchie d’« archaïsme » hérité de l’Empire britannique.