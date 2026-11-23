Trois chercheuses de la Chaire de recherche VISAJ UQAC-Cégep de Jonquière ont reçu conjointement le Prix Acfas Collaboration interordre – collégial et universitaire 2026 lors du 82e Gala de l’AFAS, le 19 novembre dernier.

Marie-Ève Blackburn, chercheuse principale à ÉCOBES et au Cégep de Jonquière, Eve Pouliot, professeure au Département des sciences humaines et sociales de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), et Jacinthe Dion, professeure au Département de psychologie de l’Université du Québec à Trois Rivières et professeure associée à l’UQAC, sont honorées pour leur contribution au développement et au rayonnement de la Chaire de recherche UQAC–Cégep de Jonquière sur la Vie et la Santé des Jeunes (VISAJ), un modèle de collaboration unique au Québec.

Cette distinction, parrainée par le ministère de l’Enseignement supérieur, récompense chaque année une équipe de recherche qui se démarque par l’excellence de sa collaboration entre les milieux collégial et universitaire.

Selon la chercheuse principale à ÉCOBES et cotitulaire de la Chaire VISAJ, Marie-Ève Blackburn, recevoir cette distinction est une grande fierté pour l’équipe, mais aussi pour la recherche collégiale. Elle ajoute que ce prix démontre toute la pertinence des connaissances produites dans les cégeps et l'apport essentiel des centres de recherche comme ÉCOBES à l'avancement des savoirs.

Mentionnons que la Chaire VISAJ, fondée en 2008 et codirigée par les trois lauréates, réunit des expertises en sociologie, en travail social et en psychologie afin d’étudier la santé, l’adaptation psychosociale et les trajectoires des jeunes.