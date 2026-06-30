“Plusieurs auraient aussi pu la recevoir, c’est un honneur”

Pas habitué de recevoir des honneurs, le natif de Jonquière Dany Turcotte a tout de même accepté de bonne grâce lundi soir la Médaille du Député, remise par le député de Jonquière, Yannick Gagnon, lors d’une cérémonie tenue dans un Café Bar l’Envol rempli à pleine capacité.

Fier de sa région, l'humoriste a accepté la Médaille du Député avec beaucoup d’humilité. En entrevue au 92,5 Ma radio d'Ici, il a expliqué pourquoi. C'est qu'à son avis, plein de gens autour de lui mériteraient aussi semblable honneur.

« Je trouve ça très gentil, mais je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui mériteraient des médailles. Et si je le pouvais, je pense que je la ferais fondre pour ensuite en donner des parts à plein de gens qui travaillent dans le système de santé, à des gens qui travaillent dans les écoles un peu partout, dans les médias même. Je suis fier de ça, j'ai toujours été fier de la région. J'ai toujours dit d'où je venais. D'ailleurs, les gens de la région qui viennent s'établir dans la métropole le disent en général, qu'ils viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a cette fierté-là qui est innée, je ne sais pas pourquoi, on dirait que ça se transmet encore aujourd'hui. Les plus jeunes arrivent à Montréal, puis ils continuent de parler de notre belle région. C'en est même fatiguant, au goût de certains...On dirait que notre corps déménage, mais que notre cœur reste ici. Je suis fier d'être un ambassadeur de Jonquière ».

Maman a raison

Le député Yannick Gagnon a mentionné il y a quelques semaines que Dany Turcotte a beaucoup fait pour l’avancement de la cause des LGBTQ+. Qu’en pense le principal intéressé, lui qui a fait son coming out en direct à la télé et qui a plus tard produit le documentaire “Le dernier placard - Vieillir gai”?

« Je suis content d'avoir servi à quelque chose dans ce sens-là. Si ça peut aider des gens à ouvrir leur esprit, à comprendre leurs jeunes. Souvent, j'ai ce genre de témoignage-là des parents qui vont me dire que "ma modeste contribution", ça les a aidés avec leur fils ou leur fille. Je trouve ça le fun. Le fait que j'en aie parlé ouvertement a peut-être dédramatisé un peu aussi l'homosexualité, Moi-même je faisais beaucoup de blagues sur le sujet. Par contre, maman n'était pas trop d'accord là-dessus, elle craignait les réactions à venir de la part de gens pas gentils à mon égard. Elle m'avait mis en garde...et elle avait raison », avoue-t-il.

Il revient souvent

Celui qui est maintenant auteur dit revenir régulièrement à Jonquière, en moyenne 4 à 5 fois par année.

« Je connais chaque arbre dans le Parc des Laurentides! Et j'achète toujours de la saucisse dans le bacon à l'Étape! »

On apprend même qu’il est né précisément dans une maison au coin des rues Vauquelin et St-Jean-Baptiste, au 105 Vauquelin, qui depuis est devenu le 3985 rue Vauquelin (avis aux fans!). Il se souvient même du numéro de téléphone de la maison, commençant par "2-27..."

Il confie également adorer marcher et faire des pèlerinages dans son quartier natal à Saint-Georges, sur la rue De La Fabrique aussi, devant le Côté Cour, qui autrefois était le Café chez l’Bedeau ou le Noctambule, où il a même été serveur! Il se souvient aussi de la rivière-aux-Sables d’autrefois.

« Quand je suis à Jonquière, j'aime beaucoup marcher dans les rues, revoir des maisons. Moi, j'ai vu la rivière-aux-Sables se transformer. Quand j'étais jeune, c'était épouvantable comment elle était sale. Puis là, je vois des gens qui pêchent, je vois des gens qui font du paddleboard. Ça me touche beaucoup de voir ça parce qu'à l'époque, il y avait toutes les les "pitounes" (NDLR: billes de bois) qui flottaient sur la rivière au centre. Et en plus il y avait la sortie d’égoût à Kenogami qui était là, puis on allait pêcher là, puis on sortait des teteux! C'était des poissons énormes pour des jeunes comme nous, ça pesait comme 3-4 livres! »

3e roman à venir

Après une sortie remarquée de l’émission "Tout le monde en parle", comment se porte-t-il?

« Je vais très très bien, j'écris, j'aime ça! Je fais des Salons de livres, je rencontre un autre genre de public. C'est un nouveau métier que je découvre. Mon plus grand plaisir, c'est de rencontrer les autres...passer des soirées avec l'auteure-actrice Carole Laure par exemple! J'ai beaucoup ri avec elle. Je me suis fait des nouveaux amis, des auteurs jeunesse qui travaillent très fort, qui vont dans les écoles et qui se lèvent à 6h le matin. C'est un tout autre monde fort intéressant. Je prépare aussi mon la sortie de mon nouveau roman, « Albert est seul au monde » en novembre. J'ai eu l'horaire du calendrier de correction, d'édition et tout. La date de parution est déjà prête ».

La Question qui tue

Et la “Question qui tue”: s’ennuie-t-il d’animer ou de co-animer à la télévision généraliste?

« Pas du tout, dit-il, pas une seconde. Puis en plus, c'est triste à dire, mais j'ai quitté au moment où la télévision allait très bien. Et là, il y a vraiment une crise majeure dans la télévision au Québec. On dirait qu'on se regarde mourir et qu'on ne sait pas quoi faire. J'appréhende de voir qu'est-ce qui va arriver à long terme dans le monde de la télévision parce que les plates-formes sont vraiment de plus en plus omniprésentes et prennent beaucoup de place. C'est compliqué pour la télévision généraliste, je pense que ça s'en va tranquillement. Même qu'une émission comme "La petite séduction" que j'ai animée pendant quelques années, je ne pourrais même plus faire en faire une comme cela aujourd'hui. Parce que les budgets ne seraient plus assez gros, on ne pourrait même plus partir sur la route avec 14 techniciens comme on l'a fait pendant 12 ans. Tu te rends compte? Beaucoup de techniciens avec qui j'ai travaillé qui me disent qu'ils n'ont plus de travail, que c'est compliqué...»