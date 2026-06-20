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Émile Simard remporte l’investiture du Parti Québécois dans la circonscription de Dubuc

Le 20 juin 2026 — Modifié à 14 h 17 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Les membres du Parti Québécois ont choisi leur candidat en vue des prochaines élections générales lors d’une assemblée d’investiture tenue samedi. Émile Simard, enseignant de profession et président du Conseil national des jeunes du Parti Québécois de 2023 à 2025, a remporté l’appui de 83 % des membres de la circonscription.

Plus de 150 militantes et militants étaient réunis pour l’annonce officielle des résultats.

Originaire de la région et profondément attaché à sa communauté, Émile Simard s’est fait remarquer au fil des années par son engagement auprès des jeunes, des organismes locaux et du milieu de l’éducation. Son parcours est marqué par une volonté constante de contribuer au développement de son milieu et d’améliorer les conditions de vie de ses concitoyens.

« Représenter les gens de chez nous est un immense privilège. J’ai grandi ici, j’y ai étudié et j’y ai bâti mes racines. Depuis toujours, je crois que l’engagement citoyen est la meilleure façon de faire avancer notre communauté », a déclaré le candidat à l’issue de son investiture.

« Aujourd’hui, je franchis une nouvelle étape parce que je suis convaincu que notre région mérite une voix forte, authentique et profondément enracinée dans ses réalités. J’espère également pouvoir porter la voix d’une toute nouvelle génération qui désire reprendre le flambeau vers l’indépendance du Québec »

Le chef du Parti Québécois, Paul St‑Pierre Plamondon, a tenu à féliciter Émile Simard, tout en saluant la campagne menée par Marie‑Claude Perron, également en lice pour l’investiture.

« Les campagnes à l’investiture démontrent la vitalité de notre mouvement politique. D’avoir la possibilité de choisir entre deux personnes talentueuses et compétentes montre que notre option est en bonne santé », a-t-il affirmé. Il a invité les membres à l’unité en vue du scrutin d’octobre, soulignant que « l’heure est maintenant au rassemblement ».

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