Petit-Saguenay rejoint l’Association des plus beaux villages du Québec

Le 18 juin, Petit-Saguenay a été officiellement invité à intégrer l’Association des plus beaux villages du Québec (APBVQ), devenant ainsi le 40e membre de l’organisation. Elle est également le troisième village de la région à obtenir cette distinction, après L’Anse-Saint-Jean et Sainte-Rose-du-Nord.

Afin de souligner cette reconnaissance, des plaques seront installées aux deux entrées du village, marquant cette nouvelle appartenance, rapporte Radio-Canada. La municipalité du Bas-Saguenay avait déjà entrepris des démarches pour intégrer l’APBVQ pour le passé. Toutefois, à l’époque, l’APBVQ misait principalement sur le patrimoine bâti pour déterminer les municipalités méritant de rejoindre ses rangs.

Toutefois, les critères de sélection ont évolué depuis. L’association accorde désormais une importance accrue au tourisme durable ainsi qu’à la beauté des paysages. C’est dans ce contexte renouvelé que l’APBVQ a elle-même recontacté la municipalité afin de vérifier son intérêt à adhérer à ce groupe sélectif.

Le maire de Petit-Saguenay, Philôme Lafrance, reconnaît que le fjord du Saguenay a constitué un atout déterminant dans l’adhésion de sa municipalité. Il souligne également la contribution d’autres caractéristiques distinctives, notamment le secteur de Saint-Antoine, parfois comparé à la « petite Suisse », les falaises qui dominent le village et les projets d’aménagement réalisés au cours des dernières années pour rendre le village plus attrayant.

Au-delà de la reconnaissance, cette distinction laisse entrevoir des retombées positives pour l’économie locale, en particulier sur le plan touristique. L’APBVQ a notamment développé la Route des plus beaux villages, un circuit qui relie désormais Petit-Saguenay à L’Anse-Saint-Jean, Sainte-Rose-du-Nord et Tadoussac.