SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 19 juin 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 6 s

Le projet de loi C‑25 sur l’intégrité des élections est sanctionné

Le 19 juin 2026 — Modifié à 13 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le projet de loi fédéral C‑25, intitulé Loi visant à protéger nos élections et nos droits, a reçu la sanction royale, officialisant une série de réformes destinées à renforcer le cadre électoral canadien contre les menaces et l'ingérence étrangère.

Cette législation découle des recommandations formulées par l’Enquête publique sur l’ingérence étrangère dans les processus électoraux et les institutions démocratiques fédéraux, ainsi que par le directeur général des élections (DGE) et le commissaire aux élections fédérales (CEF).

Concrètement, la loi interdit désormais l’usage d’hypertrucages sophistiqués, des contenus numériques manipulés, souvent générés par intelligence artificielle, mettant en scène des acteurs politiques en vue d’induire les électeurs en erreur. Elle introduit également de nouvelles exigences pour les partis politiques fédéraux en matière de protection des renseignements personnels. Ceux-ci devront adopter des normes plus strictes et seront désormais tenus de signaler toute atteinte à la sécurité des données.

La loi renforce également les pouvoirs du commissaire aux élections fédérales. Ce dernier disposera de moyens accrus pour faire respecter la Loi électorale du Canada, notamment grâce à un durcissement des sanctions administratives pécuniaires en cas d’infraction. La loi limite aussi l’utilisation des longs bulletins de vote, parfois utilisés comme tactique de perturbation. Ces bulletins étendus peuvent compliquer le processus électoral, autant pour les électeurs que pour les candidats et le personnel électoral.

Enfin, C‑25 comprend des dispositions pour contrer les mécanismes permettant le financement anonyme ou étranger dans les processus électoraux. Il renforce aussi la protection des courses à l’investiture et à la direction des partis contre des risques comme l’ingérence étrangère excessive, la corruption ou l’intimidation.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Petit-Saguenay rejoint l’Association des plus beaux villages du Québec
Publié à 14h00

Petit-Saguenay rejoint l’Association des plus beaux villages du Québec

Le 18 juin, Petit-Saguenay a été officiellement invité à intégrer l’Association des plus beaux villages du Québec (APBVQ), devenant ainsi le 40e membre de l’organisation. Elle est également le troisième village de la région à obtenir cette distinction, après L’Anse-Saint-Jean et Sainte-Rose-du-Nord. Afin de souligner cette reconnaissance, des ...

LIRE LA SUITE

« Je suis fier de ce que j’ai accompli », affirme Hugues Beaulieu
Publié à 12h00

« Je suis fier de ce que j’ai accompli », affirme Hugues Beaulieu

Durant près de 9 ans, Hugues Beaulieu a été le visage et la voix de la SQ dans la région. Nous avons donc profité d’une rencontre avec lui juste avant son départ à la retraite pour en savoir davantage sur son parcours de vie. Vous êtes natif de l’Abitibi et vous avez été le premier policier dans votre famille. Vous avez tracé un chemin puisque ...

LIRE LA SUITE

Record de plaintes à l'Office québécois de la langue française
Publié à 11h00

Record de plaintes à l'Office québécois de la langue française

L’Office québécois de la langue française (OQLF) a dévoilé les plus récentes données concernant les plaintes liées au respect de la Charte de la langue française pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Au cours de cette période, l’Office a reçu un total de 11 125 plaintes, soit un sommet sans précédent. Il s’agit d’une hausse ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES