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Record de plaintes à l'Office québécois de la langue française

Le 19 juin 2026 — Modifié à 11 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’Office québécois de la langue française (OQLF) a dévoilé les plus récentes données concernant les plaintes liées au respect de la Charte de la langue française pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.

Au cours de cette période, l’Office a reçu un total de 11 125 plaintes, soit un sommet sans précédent. Il s’agit d’une hausse de 7 % comparativement à l’année précédente, alors que 10 371 plaintes avaient été enregistrées. Cette progression s’inscrit dans une tendance à la hausse observée depuis plusieurs années. Selon l’OQLF, cette augmentation du nombre de plaintes traduit une préoccupation croissante des Québécoises et des Québécois à l’égard de leurs droits linguistiques.

La langue de service demeure de loin le principal motif de plainte, représentant 35 % des dossiers. Viennent ensuite les plaintes concernant la langue de la documentation commerciale, incluant le contenu diffusé sur les sites Web et les réseaux sociaux, qui comptent pour 33 % des cas. L’Office note également que 16 % des plaintes portent sur la langue de l’affichage public et commercial, tandis que 6 % concernent les inscriptions sur les produits. Enfin, la langue du travail constitue 5 % des plaintes.

Sur le plan géographique, les données mettent en lumière des disparités marquées entre les régions du Québec. La région de Montréal concentre à elle seule plus de la moitié des signalements enregistrés, soit 51 % des plaintes. D’autres régions suivent à distance, notamment la Montérégie (10 %), l’Outaouais (9 %), la Capitale-Nationale (6 %) et Laval (6 %). Quant au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la région n’a recueilli que 1 % des plaintes.

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