Le Centre Pickleball Saguenay ouvre samedi

Le Centre Pickleball Saguenay, situé au Centre Jonquière, ouvrira finalement ses portes ce samedi 14 novembre dans le cadre d'une fin de semaine porte ouverte où il sera possible de venir pratiquer ce sport en popularité montante tout à fait gratuitement.

Les débutants comme les habitués auront le loisir de profiter des huit terrains neufs du tout premier centre dédié uniquement au pickleball au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des cours d'initiation seront offerts sur réservation, des raquettes et des balles pourront également être prêtées lors de ces activités. Les travaux avaient été annoncés en juin dernier pour la somme de 2 M$.

En plus des surfaces de jeu, le centre comprend des espaces d'attente entre les terrains, un bar pouvant accueillir jusqu'à 85 personnes assises ainsi qu'une boutique d'équipements 100 % pickleball réalisée en collaboration avec Fradette Sports, une entreprise spécialisée dans les sports de raquette dans la région de Québec.

Les origines du projet

L'idée de créer cet établissement a germé il y a deux ans au sein d'un regroupement de sept entrepreneurs. En constatant la popularité grandissante du pickleball aux États-Unis et dans les grands centres québécois, les promoteurs ont voulu profiter de cette tendance pour développer une installation permanente dans la région.

Le choix du Centre Jonquière s'est notamment imposé en raison de l'espace disponible et de la hauteur des plafonds.

« On a réalisé qu'on pouvait faire ce projet-là dans un centre d'achat. On voulait un grand espace, puis de la hauteur ici, c'était le cas », explique Marc-Antoine Roussel, copropriétaire du Centre Pickleball Saguenay.

Les promoteurs souhaitent également se distinguer par la qualité de leurs installations. Les terrains bénéficient notamment d'un revêtement composé de sept couches de peinture, une technologie pour améliorer le confort des joueurs et la qualité du jeu. L'éclairage a aussi été pensé pour éviter que les lumières se retrouvent directement dans le champ de vision des participants.

Les réservations ont par ailleurs été développées avec Pulsar Informatique, une entreprise régionale, plutôt que d'utiliser les applications américaines habituellement employées dans ce domaine.

L'âge, pas un enjeu

Même si le pickleball est parfois associé à une clientèle plus âgée, les copropriétaires souhaitent attirer des joueurs de toutes les générations.

« On veut qu'une personne à la retraite puisse venir jouer avec ses enfants, ses petits-fils. On veut que tout le monde puisse venir. « Il n'y a pas de discrimination d'âge », souligne Marc-Antoine Roussel.

Le centre souhaite notamment contribuer à faire découvrir cette discipline à davantage de personnes dans la région. Selon le copropriétaire, entre 500 et 700 personnes pratiqueraient actuellement le pickleball au Saguenay. L'objectif serait éventuellement de doubler, voire de tripler ce nombre.

Une première compétition est également prévue à la mi-janvier. Le tournoi d'ouverture devrait permettre d'attirer des joueurs de l'extérieur et de présenter un calibre de jeu plus élevé.

Plus de 100 personnes attendues

M. Roussel explique que les réservations régulières sont déjà accessibles pour les prochaines semaines. En date du 11 novembre 2026, il y a déjà près de 140 personnes qui ont soit acheté un abonnement, soit réservé un terrain, ce nombre devrait augmenter dans les prochains jours. Les réservations se font sur le site du Centre Pickleball Saguenay.

Les mois de novembre et décembre serviront principalement à faire connaître les installations et à attirer de nouveaux joueurs. L'annonce des ligues et des cours prévus pour janvier est attendue vers la fin novembre ou le début décembre.