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Fibrose kystique: un tournoi de dek hockey amasse plus de 40 000$

Le 10 novembre 2026 - Modifié à 08 h 18 min
Par Noah Gauthier-Morin - Journaliste

La solidarité était au rendez-vous samedi dernier au complexe récréatif Intencité de Saguenay alors qu’un tournoi de dek hockey avait lieu pour amasser des fonds pour la lutte contre la fibrose kystique. Un peu plus de 40 milles dollars ont été amassés pour Fibrose kystique Canada.

Intitulé “Marquer contre la fibrose kystique”, le tournoi en était à sa quatrième édition, réunissant 18 équipes. Ce sont 160 joueurs qui ont arboré leur équipement de hockey dek pour cette cause. 

L'initiative est née de la volonté de soutenir Gabriel Vachon, l'un des cinq membres organisateurs du tournoi, qui vit avec la fibrose kystique depuis sa naissance. Celui-ci présente une mutation génétique rare pour laquelle aucun traitement modulateur adapté n'est actuellement disponible.

Les sommes recueillies seront dirigées vers la recherche. Les organisateurs souhaitent notamment que les fonds servent à soutenir les travaux de Genome Québec afin de faire avancer les connaissances sur les mutations génétiques comme celle de Gabriel.

La générosité des participants et des partenaires a permis de faire grimper les résultats au fil des ans. Après avoir récolté 8 600 $ en 2023, puis près de 20 000 $ en 2024 et 28 313 $ en 2025, et près de 40 000 $ en 2026, l'organisation franchit maintenant le cap des 100 000 $ amassés depuis ses débuts.

Plus de 45 entreprises régionales ont également contribué à cette quatrième édition, notamment par des dons financiers, des prix et du matériel. Plusieurs dons du public ont également été reçus en ligne.

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