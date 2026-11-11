Joey Saputo met le CF Montréal en vente après plus de trois décennies

Après 33 ans à la tête du club montréalais, Joey Saputo a confirmé lundi que le processus de vente du CF Montréal est officiellement lancé. L'homme d'affaires affirme qu'il s'agit d'une décision longuement réfléchie visant à assurer l'avenir de l'organisation, et non d'une réaction aux résultats décevants enregistrés sur le terrain au cours des dernières saisons.

Devant les médias, le propriétaire du club a expliqué que cette démarche découle d'une réflexion sur la pérennité de l'équipe et sur les meilleures conditions pour favoriser son succès à long terme.

« Après plus de trois décennies consacrées à bâtir et à faire grandir ce Club, nous croyons que le moment est venu d'amorcer le processus visant à trouver de nouveaux propriétaires pour le CF Montréal. Ce Club a occupé une place centrale dans nos vies. Nous avons consacré énormément de temps, d'énergie et de ressources à son développement, et nous sommes fiers de ce qu'est devenu le CF Montréal. » a déclaré Joey Saputo.

Pour mener à bien la transaction, la famille Saputo a retenu les services de BMO Marchés des capitaux à titre de conseiller financier principal ainsi que de Banque Nationale du Canada Marchés des capitaux comme conseiller financier. Les deux institutions auront le mandat d'identifier d'éventuels acheteurs en collaboration avec la Major League Soccer (MLS).

L'avenir à Montréal pas garanti

Si Joey Saputo affirme souhaiter que le club demeure dans la métropole québécoise, il n'a pas été en mesure de garantir que le futur acquéreur maintiendra la concession à Montréal. La priorité de la famille Saputo sera d'offrir aux investisseurs québécois intéressés une occasion de se porter acquéreurs. Toutefois, le propriétaire actuel reconnaît que d'autres scénarios demeurent possibles.

« J’aimerais que le Club reste ici mais si je reçois une offre et qu’il doit être relocalisé, alors je n’aurai pas d’autre choix et c’est la décision que je prendrai », a-t-il indiqué.

Selon le magazine Forbes, le CF Montréal est évalué à 440 millions de dollars américains, ce qui en fait la concession la moins valorisée de la MLS. À titre comparatif, Joey Saputo avait déboursé environ 40 millions de dollars pour permettre au club de faire le saut dans la ligue en 2012.

Les spéculations déjà lancées

Même avant l'annonce officielle, les rumeurs entourant de potentiels acheteurs allaient bon train. Le nom de l'homme d'affaires Luc Poirier a notamment circulé, mais ce dernier a déjà indiqué qu'il n'était pas intéressé à acquérir la formation au prix demandé.

De son côté, Geoff Molson, propriétaire du Canadien de Montréal, n'a pas fermé la porte à une éventuelle implication. Interrogé sur le sujet, il a toutefois précisé qu'il était trop tôt pour se prononcer sur un quelconque intérêt.

Fondé en 1993 sous le nom d'Impact de Montréal, le club a connu plusieurs années fastes dans les ligues nord-américaines avant de joindre la MLS en 2012. L'organisation est devenue au fil des ans l'une des principales vitrines du soccer québécois.

Québec solidaire s'inquiète d'un possible déménagement

L'annonce a également provoqué des réactions sur la scène politique. Québec solidaire a exprimé ses inquiétudes quant à la possibilité que l'équipe soit un jour relocalisée à l'extérieur de Montréal. Le député d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, estime qu'un départ du club représenterait un coup dur pour la métropole et pour le développement du soccer au Québec.

« Cela laisserait une cicatrice douloureuse. On se rappelle trop bien ce que le départ des Expos a signifié pour la dévitalisation du Parc Olympique. On se rappelle trop bien ce que le départ des Nordiques a fait sur le moral des gens de Québec juste avant le référendum. L'Impact de Montréal doit rester à Montréal et continuer de jouer son rôle de locomotive pour le soccer québécois », a-t-il soutenu.

Le député demande au ministre de l'Économie et de la Métropole d'intervenir rapidement auprès de la famille Saputo afin d'obtenir des garanties sur l'avenir du club. Il invite également à explorer de nouveaux modèles de gouvernance, notamment une formule de propriété collective inspirée de certains clubs européens, où les partisans détiendraient une participation majoritaire.