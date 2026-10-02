Saguenay: troisième accident mortel sur le boulevard St-Jean-Baptiste

Un troisième accident mortel en un peu plus de deux mois est survenu jeudi soir, vers 21h30, sur le boulevard St-Jean-Baptiste à Chicoutimi.

Le face à face a impliqué deux véhicules et trois occupants. La porte-parole du SPS, Caroline Darveau, mentionne que l’accident s’est produit alors qu’un des deux véhicules roulait en sens inverse. Les pinces de désincarcération ont été nécessaires.

La conductrice d’un des véhicules, une femme âgée dans la quarantaine, a été conduite au centre hospitalier où elle est décédée des suites de ses blessures. L’autre occupant de sa voiture a aussi été blessé, mais on ne craint pas pour sa vie.

La conductrice de l’autre véhicule, une femme dans la trentaine, a été arrêtée, les policiers soupçonnant un cas de conduite avec facultés affaiblies. Elle a été relâchée, héritant d’une citation à comparaître.

Le boulevard St-Jean-Baptiste a dès lors été complètement fermé à toute circulation, dans la portion comprise entre le boulevard Université et le rang Ste-Famille, le temps qu’un reconstitutionniste en accidents expertise la scène. La route devrait être encore fermée jsuq’au milieu de l'avant-midi vendredi.

Il s’agit d’un troisième accident en un peu plus de deux mois à survenir sur le boulevard St-Jean-Baptiste, le plus récent ayant coûté la vie à un motocycliste d’une vingtaine d’années, il y moins d’une semaine, soit le samedi soir 26 septembre dernier, dans le secteur de La Baie toutefois.