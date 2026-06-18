Une femme enceinte arrêtée au volant dans une condition particulière

Une jeune conductrice a attiré l’attention des patrouilleurs du Service de police de Saguenay (SPS), en début de nuit jeudi vers minuit 15.

L’automobiliste âgée dans la fin de la vingtaine conduisait de manière plutôt erratique, alternant sa conduite entre les freins et l’accélérateur.

Interceptée, la dame présentait des signes évidents de conduite avec facultés affaiblies. Les agents ont aussi constaté que la dame, de surcroît en début de grossesse, avait de l’alcool près d’elle dans le véhicule.

Conduite au quartier général, elle a soufflé plus du double de la limite permise. Elle a été relâchée, héritant d’une citation à comparaître.