Collision avec un orignal à Lac-Kénogami

Le secteur de Lac-Kénogami a été le théâtre, mercredi soir, d’un accident impliquant un motocycliste et un orignal, sur la route des Bâtisseurs.

L’homme âgé dans la cinquantaine a percuté de manière violente l’animal adulte. La moto a ensuite glissé sur la chaussée sur une distance de plusieurs dizaines de mètres. Le Service de police de Saguenay (SPS) indique que le conducteur a été secouru quelques minutes après l’accident, dans le fossé, entre la moto et le point d’impact.

Il a été transporté au centre hospitalier de Chicoutimi pour y soigner de graves blessures, mais on ne craint pas pour sa vie. En ce qui a trait à l’orignal, l’agent Simon Maltais signale qu’il est décédé sur le coup lors de l’impact.